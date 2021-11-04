足球／索帥自我救贖？大考還在後面

曼聯主帥索爾斯克亞。(路透)

索爾斯克亞（Ole Solskjaer）正面臨著執教曼聯生涯最黑暗的時刻，之前以0：5輸給死敵利物浦，讓他被「留校察看」，沒想到他居然能自我救贖，接連在客場先以3：0擊潰熱刺，再靠C羅 （Cristiano Ronaldo）上下半場補時階段的兩顆進球，以2：2逼平亞特蘭大 。不過，索帥的難關還沒有過完，下一場聯賽將對上同城死敵曼城，將是決定他去留的大考，只要能逼平，甚至小輸一分，他的下課警報才算暫時解除。

對於利物浦的大敗，我在上一篇文章裡分析了四點原因，索帥似乎聽到了。在對熱刺的比賽中，他終於放棄了萬年不變的4231陣型，改打352陣型。讓C羅和卡瓦尼（Edinson Cavani）同時上場，擔任雙前鋒，這對加起來高齡70歲的鋒線組合也不負眾望，各自打進一顆進球。先是B費（Bruno Fernandes）高球吊往禁區後點，C羅凌空抽射球網死角；接著是B費前場斷球傳給C羅，後者直塞卡瓦尼破門。B費在這場比賽顯得沉穩許多，或許與五後衛和雙後腰在後方的保護有關。此外，瓦拉內（Raphael Varane）傷癒回歸，加上變陣三中衛，也讓曼聯迎來久違的零封。

三球擊敗熱刺固然可喜，卻也讓曼聯面臨另一種窘境。原先，假如索帥下台，接棒呼聲最高的是義大利 教頭孔蒂（Antonio Conte）。不過，熱刺輸球後立刻炒掉主教練努諾桑托（Nuno Santo），並請來孔蒂成為新任主帥。這使得日後曼聯即使想炒掉索帥，也要考慮到目前市場上沒有賦閒在家的名帥可接手，這又讓索帥留任的機率提高了不少。

來到歐冠賽場，索帥繼續沿用三中衛，在鋒線上則是C羅搭配拉什福德（Marcus Rashford）。上半場雖然先丟了球，但整體形勢還不錯。真正的轉折點是上半場40分鐘左右，瓦拉內受傷退場，索帥沒有堅持三中衛，而是換上格林伍德（Mason Greenwood）改回4231的陣型。變回四後衛後，為了保護兩個中衛，邊後衛必須經常內縮，不敢上前參與進攻。這使得進攻沒有層次感，缺乏寬度，加上球員跑動不積極，始終沒法突破亞特蘭大的防守。

就在索帥位子搖搖欲墜的時候，又是C羅站了出來。上半場補時階段，B費（Bruno Fernandes）禁區內腳後跟做球，C羅輕鬆破門，扳平比分；下半場曼聯又丟球，C羅再度挺身救主，在補時階段，C羅在左側盤帶受到防守干擾，足球陰錯陽差來到格林伍德腳下，後者輕輕一挑做球，C羅再度凌空抽射破門，扳平比分，為曼聯保住小組第一的地位。

下一場曼市德比，索帥的地位仍將受到考驗。尤其瓦拉內又傷了，即使派上三名中衛，也難抵擋「藍月亮」的攻勢。不過，如果走回4231的老路，恐怕更是死路一條。