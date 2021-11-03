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歐冠／曼聯2度落後 C羅2度救駕 連4場進球寫紅魔新紀錄

體育新聞組╱綜合報導
C羅2日兩度在落後之際，助球隊扳平比數。（路透）
C羅2日兩度在落後之際，助球隊扳平比數。（路透）

2021/22賽季歐冠杯第4輪開踢。F組曼聯客場對陣亞特蘭大C羅（Cristiano Ronaldo）在上半場補時階段接B費（Bruno Fernandes）助攻，禁區內射門得分，下半場補時階段再建功，兩度在落後之際扳平比數，以一己之力維持「紅魔」曼聯不敗。

https://www.youtube.com/watch?v=NB931gnmr9A&ab_channel=UtdComps6

影音來源：YouTube

這是C羅連續4場歐冠小組賽都有進球，成為2003年范尼（Ruud van Nistelrooy）之後曼聯第一位達成這項成績的球員。

C羅職涯有3個賽季在歐冠小組賽前4輪都進球；除了今年賽季外還有2013-14賽季和2017-18賽季。成為史上第一位3個賽季歐冠小組賽前4輪都進球的球員。這也是C羅在歐冠杯的第180場比賽中踢進的第138球和第139球，繼續排在歐冠歷史射手榜第一位。

C羅今夏重返曼聯，雖然球隊成績起起伏伏，但他個人的效率相當不錯。回曼聯之後參加了11場比賽，算上2日的進球，C羅已經踢進9球。其中有6球助曼聯取得比分領先，還有3球是扳平比分。

算上2日的進球數，C羅在曼聯303場出賽踢進127球，超越現任曼聯總教頭索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）在曼聯球員時代的126球紀錄。索帥在曼聯踢了366場。

E組賽程，拜仁慕尼黑主場5比2大勝本菲卡，這是萊萬（Robert Lewandowski）在歐冠杯的第100場出賽，上演帽子戲法獨進3球，格納布里（Serge Gnabry）和薩內（Leroy Sané）進球。拜仁4戰全勝提前出線。

另一場E組比賽，巴塞羅那客場1比0力克基輔迪納摩。

H組切爾西客場1比0力克馬爾默，奧多伊（Callum Hudson-Odoi）助攻齊耶赫（Hakim Ziyech）進球。切爾西在H組繼續維持排名第二優勢。

H組另一場比賽，尤文圖斯主場4比2力克澤尼特，也是4連勝出線。迪巴拉（Paulo Dybala）梅開二度，基耶薩（Federico Chiesa）和莫拉塔（Álvaro Morata）進球。

C羅 亞特蘭大 YouTube

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