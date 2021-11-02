我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美退役軍人：美應明確表達防衛台灣決心 他願駐台

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

50屆了 紐約馬拉松回歸 首屆元老跑者將再披戰袍

中央社／紐約1日電
查登柏格是唯一參加第1屆紐約馬拉松（左圖）也參加今年第50屆賽事的參賽者。（NBC影片截圖）
查登柏格是唯一參加第1屆紐約馬拉松（左圖）也參加今年第50屆賽事的參賽者。（NBC影片截圖）

1970年9月13日，就在查登柏格即將升上高三（12年級）的前一天，他在紐約中央公園列隊參加第一屆紐約馬拉松賽事，當年有127名選手共襄盛舉，而他是順利完賽的55人之一。

2021年11月7日，現年67歲的查登柏格（Larry Trachtenberg）將現身挑戰第50屆紐約馬拉松賽，這回有3萬3000名跑者將齊聚紐約史塔登島（Staten Island）的韋拉札諾海峽大橋（Verrazano-Narrows Bridge）。

查登柏格在位於俄勒岡州尤金（Eugene）的住家接受電話訪問時表示：「我不會在波士頓、倫敦或其他地方參加馬拉松賽，只會在紐約。」

才華橫溢的越野運動員查登柏格1970年在「紐約時報」看見關於紐約馬拉松賽的廣告。當時，他習慣為2英里（約3.22公里）的賽事進行訓練，而不是26.2英里（約42公里）的長跑，因此他想知道，自己能不間斷地跑這麼久嗎？能跑這麼久不喝水嗎？

查登柏格決定報名。他一直在尋覓新方法測試自己的耐力，且仍然保留著他在1969年贏得體能競賽的剪報。

在比賽前兩周，他搭乘地鐵前往布朗克斯（Bronx）範科特蘭公園（Van Cortlandt Park），預計參加半程馬拉松賽事。他說，這感覺還算容易。他認為他要做的，就是將距離增加一倍。到了比賽前一天，他決定離開跑道，然後跑了7.5英里穿越中央公園。

查登柏格談到51歲那年寫下在參賽前幾周狀況的筆記，說他覺得很搞笑。他當年所做的訓練，幾乎都是教練會告訴馬拉松選手在比賽前不要做的事情，「我根本不曉得呀！」

查登柏格後來以3小時22分4秒的成績獲得第32名，足以拿到一面獎牌，他在整場比賽中沒有停下來喝水。他說：「我記得最後有免費的蘇打水，想喝多少就喝多少。我記得我最後喝了6罐，那是我的報酬。」

10年後，他才意識到自己1970年參加紐約馬拉松賽是「非凡」的成就，因為別人為他的參賽經驗感到驚訝。他說：「我那時沒拍下任何照片，因為我不認為這會在50年後成為什麼大事。」

來源：NBC News

紐約馬拉松原本只是在中央公園的小型賽事，從1976年開始，路線拓展到整座城市的5個行政區，後來成了全球規模最大的馬拉松賽。在過去49屆比賽中，共有128萬3005名選手完賽，享受著數以百萬計觀眾和志工熱情歡呼。

不過，自1975年以來，查登柏格就沒有在中央公園跑過步，1978年起就沒參加過馬拉松賽。在疫情之後回歸的紐約馬拉松將迎來第50屆賽事，儘管已年近70，查登柏格仍不想錯過這場盛會。

紐約馬拉松賽總監梅特勒斯（Ted Metellus）說：「當大家想到一項持續長達半世紀的活動，那是累積50年的共同記憶。不僅是對跑者，對志工、社區和與會人士都別具意義。」

他說：「對於紐約馬拉松賽，每個人或多或少都有些故事。今年的賽事將像是全球最大的一場校友會。」

馬拉松 紐約時報 中央公園

上一則

NBA／76人安比德缺賽 小柯瑞驅逐拓荒者

延伸閱讀

霍楚簽法 帶薪家事假可用於照看兄弟姊妹 明年1月生效

霍楚簽法 帶薪家事假可用於照看兄弟姊妹 明年1月生效
白思豪與川普分道揚鑣 納稅人恐付3000萬元以上代價

白思豪與川普分道揚鑣 納稅人恐付3000萬元以上代價
美國互惠財富 開展業務考察學習活動

美國互惠財富 開展業務考察學習活動
拒戴口罩毆打女空乘 疑為南加爾灣華裔男子

拒戴口罩毆打女空乘 疑為南加爾灣華裔男子

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

2021-10-27 18:53
球迷在籃網主場外舉標語高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。（美聯社）

NBA／球迷抗議高喊讓厄文上場 蔡崇信再次說明禁賽原因

2021-10-30 08:37
湖人敗給雷霆寫下難堪紀錄，前NBA教頭柏伊蘭認為衛斯特布魯克應該要打替補。（Getty Images）

NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補

2021-10-29 08:03
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

2021-10-28 19:11
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

C羅又當爸 小9歲女友曬照宣布懷雙胞胎

2021-10-28 15:51

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？