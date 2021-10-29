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足球專欄／曼聯慘敗 索帥位子恐不保

易起民
曼聯慘敗給利物浦後，索帥下台聲四起。（路透）
曼聯慘敗給利物浦後，索帥下台聲四起。（路透）

英超第九輪曼聯主場迎戰利物浦，這是英格蘭最著名的死敵對決，經典的「雙紅會」。然而，結果是出人意料的。利物浦殺紅了眼，「埃及法老」薩拉赫（Mohamed Salah）上演帽子戲法，賞曼聯一個5：0。這一恥辱讓「紅魔」球迷激憤，主教練索爾斯克亞（Ole Solskjaer）下台的呼聲四起。究竟索帥的問題在哪裡呢？

1、C羅當中鋒

上賽季，曼聯拿下聯賽第二名，雖然與榜首的曼城有11分的差距，但至少算及格；這賽季，曼聯引進了瓦拉內（Raphael Varane）、桑喬（Jadon Sancho）、C羅（Cristiano Ronaldo）戰力有所提升，讓人有更高的期待。

不過，顯然索帥無法發揮出C羅最強的戰力。C羅在索帥的排陣中是正中鋒的位置，但他並不適合當「橋頭堡」式的中鋒。要他去搶點、射門沒有問題，但要他去對抗、逼搶就太難為他了。最好是安排卡瓦尼（Edinson Cavani）當中鋒，負責扛人、做球；C羅回到左邊鋒，負責致命一擊，才能最大化發揮他的得分能力。

2、桑喬與格林伍德

桑喬今年以8500萬歐元的轉會費來到曼聯，至今還沒有任何的進球或助攻。但最讓人質疑的是，桑喬前兩年在多特蒙德都打右邊鋒，但來到曼聯則必須讓位給自家青訓格林伍德（Mason Greenwood），卻被硬生生改成左邊鋒。

格林伍德雖然有一腳很優秀的射門，但總是悶頭踢球。明明隊友有空檔，他也不會傳，總是自己內切射門，浪費大好機會。

索帥應該要讓格林伍德和桑喬競爭右邊路，適度讓格林伍德坐板凳，為桑喬設計一些適合的戰術，才不會讓這筆高昂的投資白費。

3、B費的迷惘

B費（Bruno Fernandes）這兩年無疑是進攻的核心，在前腰的位置上有很好的傳球視野和插上進攻的能力。但今年他給我的感覺是太急躁，導致處理球不夠合理，很輕易地被對手斷下發動反攻，讓整個球隊疲於奔命。

索帥不應該要迷信過去的成功，死守4231陣型。偶爾換下B費，試試看不同的打法，也讓他冷靜冷靜。

4、防守體系崩壞

本季來，曼聯場均失球超過一顆，本場對利物浦更是被狂灌五球，防守漏洞百出。前場部分，去年高位逼搶做得不錯，但今年C羅來了以後，總不可能要一個36歲的老將像年輕人一樣全場狂奔，所以高位逼搶瓦解；中場部分，如前所述，B費的失誤造成了許多麻煩，兩個後腰的個人能力都不是頂級，難以抵擋對手的衝擊；後場部分，瓦拉內傷了，馬奎爾（Harry Maguire）轉身慢的問題無解，中後衛嬴弱、左後衛內縮協防，留給對手右路極大的空間，這就是為什麼薩拉赫可以輕鬆上演帽子戲法的原因。

總而言之，索帥能力不足大家都看在眼裡，但是不是要換帥？還要考慮是不是有適合的人接手。目前目前呼聲最高的是孔蒂（Antonio Conte），但孔蒂動不動就對高層開砲的習慣，顯然不合曼聯高層的胃口。接下來，曼聯將面對熱刺、曼城一系列硬仗，這或許是索帥保住工作的最後機會。

C羅 投資 工作

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