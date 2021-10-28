西甲／沒有梅西不行？巴薩戰績爛 總教練被開除

巴塞隆納總教練柯曼走人。（新華社）

西班牙甲級足球 聯賽巴塞隆納隊今天宣布，解除總教練柯曼（Ronald Koeman）職務。教頭一職，目前看好由前中場哈維（Xavi Hernandez）接替。

柯曼是在巴塞隆納0：1敗給巴列卡諾（Rayo Vallecano）之後，遭球隊開除。目前巴塞在西甲 排名第9。

巴塞隆納最近7場西甲賽事只贏了2場，其中包括24日敗給皇家 馬德里（Real Madrid），開季表現不佳，讓巴塞隆納喪失下季歐洲冠軍聯賽（Champions League）資格的可能性大增，球會已經緊迫的財務狀況更可能雪上加霜。

目前執教卡達足球勁旅薩德隊（Al Sadd）的哈維，被認為最有可能接替柯曼。

巴塞隆納B隊教練巴胡安（Sergi Barjuan）可能代理總教練一職，率隊在歐洲冠軍聯賽迎戰阿拉維斯（Alaves）和基輔動力（Dynamo Kiev），另外還有對決塞爾塔維戈（Celta Vigo）之役。

河床隊（River Plate）總教練蓋亞多（Marcelo Gallardo）和阿賈克斯（Ajax）教頭滕哈格（Erik ten Hag）也是可能人選，但兩人或許都無意在季中離開現職。

巴塞隆納發布聲明說：「巴塞隆納已經解除柯曼總教練的職務。球會主席拉波塔（Joan Laporta）在球隊敗給巴列卡諾之後通知他這個決定，柯曼會在周四（28日）在體育城（Ciutat Esportiva）向球隊說再見。」

「巴塞隆納謝謝他對球會的服務，也祝他職業生涯一切順利。」