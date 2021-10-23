我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普

巴西球王比利歡慶81歲生日 氣色佳毫無病容

中央社／聖保羅23日綜合外電
比利歡度81歲生日。(取材自推特)
比利歡度81歲生日。(取材自推特)

巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日，他上傳社群媒體的照片中毫無病容，看不出8月底時曾因結腸疑有腫瘤而住院1個月。

比利（Pele）昨天在社群媒體推特（Twitter）寫道，「我的生日快到了！他們已經準備蛋糕了」，貼文並附上一張他面帶笑容吃著蛋糕的照片。那個蛋糕做成足球場的樣子，中間還有一個大大的足球。

今天早上，祝賀蜂擁而至。

比利1956年到1974年效力的巴西勁旅桑托斯（Santos），貼文祝比利「生日快樂」、「壽比南山」。

桑托斯還在今天的比賽為比利的生日安排了相關活動。他們除了在球衣繡上慶祝這位巴西足球之王生日的徽章，並在比賽第10分鐘播放曲子，替過去穿著背號10號球衣的比利祝壽。

比利原名納西門托（Edson Arantes do Nascimento），是唯一拿過3屆（1958年、1962年、1970年）世界盃足球賽冠軍的球員。

他今年8月31日到醫院進行例行性檢查時，發現結腸「疑似」有腫瘤。4天後他接受手術，並在加護病房待了10天，幾天後又因呼吸困難短暫送回加護病房，然後於9月30日出院。

比利腫瘤的檢測結果並未公開，但醫生表示，比利必須接受化療。

比利多次因健康出問題而進出醫院，讓球迷頗為擔心。

足球 社群媒體 腫瘤

上一則

國聯冠軍戰／勇士聽牌 薛則卻不先發：有G7會付出一切

下一則

NBA／韋德樂翻了 兒子選秀加入G聯盟爵士

延伸閱讀

西班牙前國王情婦5000人 靠打藥治性癮避免太多私生子

西班牙前國王情婦5000人 靠打藥治性癮避免太多私生子
稱有抗體不打疫苗 巴西總統看足球賽進不了場

稱有抗體不打疫苗 巴西總統看足球賽進不了場
足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰

足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰
動大腸腫瘤手術後出院 巴西球王比利將繼續化療

動大腸腫瘤手術後出院 巴西球王比利將繼續化療

熱門新聞

湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
印地安泉女網賽雙打，謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）力退對手奪下金盃。 美聯社

印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享41萬美元獎金

2021-10-16 18:18
福原愛。(取材自微博)

福原愛公司才成立半年 日媒爆友人已辭職拆夥

2021-10-15 07:13
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）

羽球／心目中的世界前3名？陳雨菲脫口而出「戴資穎」

2021-10-18 07:17
柯瑞在過了33歲生日後已經有6場比賽至少拿到45分，在這歷史上高居第3。(路透)

NBA／33歲柯瑞6場比賽破45分 僅次喬丹、金恩

2021-10-22 08:03
庫茲瑪轉隊巫師首戰就有雙十演出。（路透）

NBA／「湖人沒他0勝7敗」庫茲瑪轉貼嘲諷文 又秒刪

2021-10-22 06:23

超人氣

更多 >
不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工