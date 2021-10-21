足球專欄／記取教訓 皇馬復仇礦工

維尼修斯（右）打進兩球，幫助皇馬復仇礦工。（路透）

本周歐冠賽場上，皇家 馬德里客場5:0擊敗頓內茨克礦工。比分看起來輕鬆寫意，其實皇馬眾將的心裡是很緊張的，因為去年歐冠小組賽兩隊比了兩場，皇馬全敗。今年狹路相逢，一方面是主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）針對性的戰術奏效，另一方面也歸功於球員個人出色的發揮，為皇馬帶來一場酣暢淋灕的大勝。

1.穩固防守

上半場比賽略顯沈悶，主要是因為雙方都沒有攻出來的意願。礦工當然希望複製去年的成功，靠著防守和兩個邊路飛快的速度進行反擊；皇馬則是記取教訓，防守陣型較靠後，不輕易給出太多讓礦工衝刺的空間。中場莫德里奇（Luka Modric）、卡塞米羅（Carlos Casemiro）的防守十分到位，不僅阻止破壞了對手的進攻，更創造許多機會。

2.維尼修斯

上半場僵持的局面，在第37分鐘，巴斯克斯（Lucas Vazquez）傳中，礦工打進烏龍球後開始向皇馬傾斜。下半場開始不久，維尼修斯（Vinicius Junior）在五分鐘內連續打進兩球，更是讓皇馬勝券在握。

他的第一顆球，是一個漂亮的團隊配合。本澤馬（Karim Benzema）拉邊橫向盤帶，吸引防守，倒三角傳給莫德里奇，後者不停球直塞，門前的維尼修斯輕鬆推射破門。第二球更是漂亮，他在禁區連續突破四名防守球員，小角度破門，翻騰挪移的姿態，頗有幾分梅西 （Lionel Messi）的影子。幾分鐘後，他再度前插然後倒三角傳門前，助攻羅德里戈（Rodrygo Goes）破門。

經過兩年多的磨練，維尼修斯更成熟了，傳球、盤帶、跑位更加合理，尤其是射術肉眼可見地進步了。他現在的能力，已足以把阿札爾（Eden Hazard）狠狠地按在板凳上了。

3.本澤馬

最後談談本澤馬，他本場比賽一進球一助攻，當選最佳球員。在場上，他幾乎無所不能，前頂能進球，回撤能組織，拉邊能助攻。本季以來，他為皇馬出賽11場，已打進11球8助攻，是五大聯賽創造進球最多的球員。最近在金球獎 票選中，他也被認為是呼聲前三名的球員。筆者認為，雖然本澤馬得獎的機率仍不高，但對於一直扮演綠葉角色的他來說，進入金球票選前三名，已是一項遲來的肯定。