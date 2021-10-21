歐冠／曼聯先讓2再追3 C羅頭球絕殺

C羅（右）的頭球讓曼聯逆轉擊敗亞特蘭大。（歐新社）

歐冠第三輪賽事20日繼續進行。逆轉勝依舊是最好看的戲碼。

F組曼聯主場3：2險勝亞特蘭大 ，上半場就被攻下2球的曼聯，在下半場靠拉什福德（Marcus Rashford）和馬奎爾（Harry Maguire）連入2球扳平，C羅 （Cristiano Ronaldo）在第81分鐘頭球絕殺，助曼聯力守小組領先地位。

E組拜仁慕尼黑客場4：0大勝本菲卡，薩內（Leroy Sané）梅開二度，萊萬（Robert Lewandowski）進球，本菲卡的埃弗頓（Everton Soares）也奉送一顆烏龍球。

另一場E組比賽，巴塞隆納主場1：0小勝基輔迪納摩，皮克（Gerard Piqué）進球，巴薩在連敗兩場後終於奪下首勝，基輔則繼續在小組墊底。

H組賽事，切爾西主場4：0大勝馬爾默，若日尼奧（Jorginho）梅開二度，而且全都是點球，得分的還有克里斯滕森（Andreas Christensen）和哈弗茨（Kai Havertz）。切爾西勉力維持在小組次席。

H組另一場比賽，尤文圖斯客場1：0險勝澤尼特，庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）第86分鐘絕殺，尤文3連勝居小組首位，而且至今未一球未失。

其他比賽結果，G組薩爾斯堡紅牛3：1擊敗狼堡，續居小組首位。里爾與塞維利亞以0：0踢平。F組比利亞雷阿爾4：1大勝年輕人。