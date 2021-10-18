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羽球／心目中的世界前3名？陳雨菲脫口而出「戴資穎」

體育新聞組／綜合報導
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）

中國在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽擊敗日本，奪下隊史第15冠，賽後世界排名第二的中國一姐陳雨菲受訪時，被外媒記者問到心目中當今最強女單前三名，陳雨菲儘管表示「太難排了」，第一位脫口而出的仍是世界球后戴資穎。

陳雨菲先不敵日本名將山口茜，丟失第一點，但另一單打何冰嬌和2組女雙賈一凡／陳清晨、黃東萍／李汶妹都獲勝，讓中國連拿3點，以3：1逆轉日本，奪下隊史第15冠。

賽後陳雨菲受訪時，被問及連同蘇迪曼盃，已連輸山口茜兩場，是否覺得自己很難擊敗對方，她說：「我覺得肯定有很多困難，從以前交手紀錄來看，我就比較劣勢一點，近來或許有輸有贏，但打她從來都不是容易的事情。」

隨後記者要求陳雨菲排出自己心目中最厲害的前三名女單選手，陳雨菲笑說：「前三哪，這太難排了，前三我覺得戴資穎、山口茜，現在來說可能還有辛度，奧原希望其實也可以排前三，還有馬琳，馬琳雖然現在受傷了，但球技一直保持很高水準，我覺得女單競爭非常激烈，前三真的比較難排，大家都差不多。」她也十分謙虛，並未提及世界排名第二的自己。

目前羽球女單世界球后仍為「小戴」戴資穎，隨後依序為中國陳雨菲、日本奧原希望、西班牙馬琳、日本山口茜、泰國依瑟儂、印度辛度。

日本 中國 羽球

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