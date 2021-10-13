足球／C羅在國家隊上演第10場「戴帽」 世界第一人

C羅成為史上在國家隊踢出帽子戲法次數最多的球員。（歐新社）

2022世界杯歐洲區資格賽進行第8輪賽事。A組葡萄牙主場5比0大勝盧森堡，C羅 （Cristiano Ronaldo）演出帽子戲法踢進3球，B費（Bruno Fernandes）傳射破門，帕利尼亞（Joao Palhinha）也進球得分。

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C羅在第8分鐘和第13分鐘罰入2個點球，比賽第87分鐘再進1球，完成了帽子戲法。據統計，這是C羅在葡萄牙國家隊的第10次帽子戲法，他也成為世界足壇在國家隊上演帽子戲法最多的球員。

C羅的10次帽子戲法對手分別是北愛爾蘭、瑞典 、亞美尼亞、安道爾、法羅群島、西班牙、瑞士、立陶宛 （2次）、盧森堡。

A組的另一場比賽，塞爾維亞以3比1踢贏亞塞拜然，以1分之差領先葡萄牙在小組排名第一。

在I組方面，英格蘭主場1比1戰平匈牙利，匈牙利羅蘭-紹洛伊（Roland Sallai）在24分鐘先射入點球，英格蘭斯通斯（John Stones）在第37分鐘扳平。半場補時階段，英格蘭斯特林（Raheem Sterling）頭球遭撲出，補射又錯靶，未能逆轉取勝。

另一場I組對決，波蘭以1比0力克阿爾巴尼亞，暫居第二位。

在F組戰事中，丹麥主場1比0擊敗奧地利，雖然同組的以色列2比1擊敗摩爾多瓦、蘇格蘭1比0戰勝法羅群島，丹麥隊仍以7分優勢提前出線，繼德國之後，成為第二支通過資格賽晉級的球隊。

丹麥隊8戰8勝積24分排名第一，踢進27球，1球未失；蘇格蘭8戰5勝2平1負，以17分排名第二。比賽雖還有2輪，丹麥提前2輪出線。此外，以色列4勝1平3負，積分13分還有機會爭取附加賽名額。

至於其餘賽事，D組俄羅斯以1比1踢平波士尼亞和赫塞哥維那，戰績雖僅1勝6平，但緊咬3勝3負的法國排名第二。C組瑞士以4比0大勝立陶宛，力保小組第二位。B組瑞典以2比0取勝希臘，續居小組首位。