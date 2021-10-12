北京冬奧／贊助商好為難 挺新疆卻怕丟失千億美元市場

2022年北京冬奧相關行銷活動，對大品牌贊助商來說有如高空走鋼絲。他們謹小慎微，希望在中國市場和人權人士之間，兩邊都不得罪。（美聯社）

對於贊助奧運 會的全球消費品巨擘來說，進行與2022年北京 冬奧相關的行銷活動有如高空走鋼絲。

這場運動盛會是英特爾、寶僑、可口可樂和豐田汽車在內奧運最大贊助商，大作廣告的機會。並非每家公司都揭露在中國 的營收，不過根據彭博資訊和一家追蹤企業對中國曝險的美國公司Strategy Risks，奧運12家最大海外贊助商中的10家，每年總計能從中國市場取得1100億美元的收入。

但在中國境外，政壇人士和人權組織施壓這些公司，想利用他們的平台來譴責北京對待新疆少數民族的方式，美國和部分歐洲議員說那是種族滅絕。有人呼籲至少應對北京冬奧進行外交抵制。

圖為中國選手楊濱瑜在北京冬奧首場測試賽中。（中新社）

兩邊都不想得罪的贊助商謹小慎微。在12家最大海外贊助商當中，只有Swatch集團的歐米茄（Omega）品牌和愛彼迎（Airbnb）答覆彭博有關潛在政治雷區或他們對冬奧賽事的整體方案問題，9家公司不予置評，1家公司無法取得聯繫。

歐米茄發表聲明說：「作為一個全球品牌，我們當然知曉國際緊張局勢，並予以密切關注。我們真誠相信，奧運是本著團結精神，基於共識共聚一堂的完美時機。」

愛彼迎證實他們在中國的業務規模較小，僅占年收入約1%，但關係重大。該公司發言人Harry Han在電郵中說：「我們的使命是將來自全球各地不同背景的人聯繫在一起，我們相信中國中國是其中重要組成部分，如今更甚以往。」

在美國國會7月舉行有關企業贊助北京冬奧的一場聽證會上，可口可樂、愛彼迎、寶僑、英特爾和威士（VISA）的代表表達了類似訊息：他們支持人權，支持奧運。英特爾是唯一一家在聽證中具體提及新疆的公司，聲稱並未從該地區採購。

英特爾總法律顧問Steven Rodgers在證詞中表示，贊助2022年奧運「不會否定、也不會破壞我們對尊重人權的承諾，或是我們為防範人權受侵害而開展的活動」。

但倡導人權的活動人士不同意，指支持北京冬奧的公司正幫助中國，利用體育來分散對新疆情勢的注意力。

各家公司可能發現，不論說或不說什麼，都很難置身事外。

中國否認新疆存在強迫勞動，稱相關指控是「世紀謊言」。當局的政策是讓該地區擺脫貧困，提振經濟並打擊極端主義。