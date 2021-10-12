路跑／芝加哥馬拉松回來了 肯亞跑者包雙冠

肯亞跑者阿卜迪瓦克是男子組第一名。（Getty Images）

去年因新冠肺炎疫情 停辦的芝加哥馬拉松 ，相隔728天再度回歸，復辦的賽事吸引約3萬5千名跑者參賽，這場疫情後美國首場主要馬拉松賽事還吸引上百萬觀眾響應，一同見證肯亞跑者阿卜迪瓦克（Seifu Tura Abdiwak）以2小時06分12秒率先衝線。

世界六大馬拉松去年因新冠肺炎疫情影響，美國本土進行的3場賽事都取消，東京馬拉松雖如期舉行但也因疫情縮減規模，取消一般組，僅保留菁英組賽程；柏林馬拉松去年也取消，倫敦馬拉松則是從4月底延期到10月初才進行。

今年六大馬重新回歸，且集中在43天內，最先登場的是9月26日的柏林馬拉松，倫敦馬拉松10月3日登場，芝加哥馬拉松當地時間10月10日舉行，隔天就是波士頓馬拉松，東京馬拉松和壓軸的紐約馬拉松則分別在10月17日和11月7日舉行。

肯亞跑者阿卜迪瓦克以2小時22分31秒封后。（歐新社）

回歸的芝加哥馬拉松在當地10日清晨登場，雖因高溫和濕度過高考驗跑者，但據統計仍有約170萬群眾在賽道旁為選手加油；最終肯亞選手包辦男子組和女子組冠軍，阿卜迪瓦克率先回到終點，2019年世錦賽奪金的女將切帕蒂奇（Ruth Chepngetich）以2小時22分31秒封后。

女子組第二名貝茨（Emma Bates）也是第一位衝線的地主女將，以2小時24分20秒完賽的她感動說：「街道兩旁的人群回來了，甚至比我印象中的2019年更多，人們真的很挺這場活動。」

男子組第二名同樣是地主跑者，2017年的冠軍魯普（Galen Rupp）以2小時06分35秒抵達終點。