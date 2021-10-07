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足球／皇馬千瘡百孔 光買姆巴佩不夠

易起民

經過開季的蜜月期，皇馬先在歐冠賽場不敵「警長」舍里夫，在聯賽又遭到西班牙人狙擊，苦吞兩連敗，可見陣容問題仍很大。

兩場比賽前，沒有人想到皇馬會輸。舍里夫是歐冠新軍，這是他們隊史第二場歐冠比賽；西班牙人是升班馬，賽前只有一勝、排行榜倒數。但足球就是這麼有趣，小蝦米也能對抗大鯨魚。

兩場比賽如出一徹，皇馬大軍壓境在門前狂轟濫炸，都被對手所化解，但是一次快攻的機會就讓皇馬的防線洞開，慘遭對手破門。

從數據來看，皇馬與舍里夫的控球率分別為75：25，射門次數為31：4，但比分為1：2；在後場比賽中，皇馬與西班牙人控球率分別為65：32，射門次數為18：8，但比分卻是1：2。

這兩年由於疫情關係，大部分俱樂部的財務狀況很不好。皇馬在維持財政健康的情況下，今年夏天重金求購姆巴佩（Kylian Mbappé），開價到1.8億歐元仍被拒絕。最後，壓哨簽下了法國18歲中場卡馬文加（Eduardo Camavinga）。

這位小將的到來確實讓人眼前一亮，防守俐落、跑動積極、前插意識優秀，瞬間就征服了皇馬球迷，被看好是新一代銀河艦隊不可或缺的基石。

不過，只補了一個人，對於換血期的皇馬來說還遠遠不夠。鋒線上，右路的羅德里戈（Rodrygo Goes）腳法出色、踢球思路清晰，可惜是個右腳將，無法內切射門，威脅性低了不少。而這個點，如果明年姆巴佩加盟就能解決。

中場缺乏中生代，小將巴爾韋德（Federico Valverde）、卡馬文加讓人看到未來，但老將莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）卻突然衰退得讓人憂心，主帥在布陣上要多考慮輪休。

最讓人頭疼的是後防線，今年走了拉莫斯（Sergio Ramos）、瓦拉內（Raphaël Varane），雖然補進阿拉巴（David Alaba），但明顯捉襟見肘。尤其是右邊後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）受傷，不論誰來代班效果都不理想，考慮到他的玻璃體質，冬窗買人或許是比較可行的方案。

小蝦米 足球 疫情

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