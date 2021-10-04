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北京冬奧測試賽開鑼 為期3個月 逾2千人入境考驗防疫

記者陳政錄／綜合報導
北京冬奧會將於2022年2月舉辦，圖為北京首都體育館擴建後的場景。（新華社）
北京冬奧會將於2022年2月舉辦，圖為北京首都體育館擴建後的場景。（新華社）

北京冬奧會、冬殘奧會測試賽將於10月5日至12月31日在北京、延慶、張家口三個賽區的8個競賽場館舉行，這段期間將有超過2000名境外運動員赴中國參賽，對中國來說，堪稱一次「防疫大考」。

據人民日報報導，測試賽將包括10項國際賽事、3個國際訓練周和2項中國國內測試活動，譬如自5日起，在中國國家速滑館，舉辦速度滑冰中國公開賽、在首都體育館，分別舉辦亞洲花樣滑冰公開賽和短道速滑世界杯，以及在水立方，舉辦冰壺中國國內測試活動和輪椅冰壺世界錦標賽等。

到了11、12月，還將分別有雪橇國際訓練周、國際雪聯跳台滑雪世界杯、北歐兩項洲際杯和冬季兩項國際訓練周等賽事舉行，預計屆時將有來自境外約2000多位運動員、隨隊官員和國際技術官員、計時記分專業人員等陸續入境中國中國。

按日前北京冬奧組委和國際奧委會透過會商工作機制後，確立的防疫標準，從2022年1月23日至冬殘奧會結束，包括冬奧會2022年2月4日開幕到2月20日結束期間，對參會人員實施閉環管理，以確保冬奧會安全舉辦。

此外，北京冬奧會和冬殘奧會還將執行嚴格的疫苗接種政策，規定參賽運動員「應接盡接」，其他人員「二選一」，也就是說，入境中國中國前14天，完成全程疫苗疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

新冠疫苗選擇方面，新華社報導，獲得世界衛生組織或相關國際組織認可，或相關國家/地區官方批准的所有疫苗均被承認。

中國 疫苗 北京

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