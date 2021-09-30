足球／梅西進球 大巴黎安了嗎？

梅西終於打進效力巴黎聖日耳曼的第一顆進球。（歐新社）

梅西 （Lionel Messi）終於進球了，他在歐冠迎戰曼城的比賽中，打進巴黎聖日耳曼 生涯的第一顆進球。不但證明自己寶刀未老，更在進球後熱擁內馬爾（Neymar）、手指姆巴佩（Kylian Mbappé）慶祝，用行動來粉碎心結傳聞。然而打進這顆遲來的處女球，「MNM」三叉戟從此就能發揮1+1+1＞3的威力嗎？

足球 是團隊運動，並不是單純地堆疊球星就能夠變得更強。教練戰術的安排、球員的能力特質，都是影響團隊戰力的因素。賽前，大巴黎內部傳出矛盾的聲音，主要來自姆巴佩與梅西打法的不合。

梅西的球技自然是沒話說，他的盤帶與射門已臻化境，不僅能在亂軍中殺出血路，而當他跑起來時，靈活的變向更能輕鬆戲耍防守。

但梅西的缺點是體力不足，經常會在場上散步，通常是機會出現時才突然衝刺，一劍封喉。此外，梅西也沒有體力參與防守，不但大巴黎的前場逼搶廢了，內馬爾、姆巴佩還將承擔更多防守責任。

姆巴佩最大的武器則是他的速度，尤其反擊時，一旦跑起來幾乎沒有人追得上。兩人一慢一快的特性，造成戰術的矛盾。

就像本場比賽上半場，有兩、三次姆巴佩反擊衝出去時，梅西還在後面散步，這會導致姆巴佩在前場只有內馬爾一個出球點，右路完全沒人接應，不但路線單調容易被識破，而且對手也可以完全放掉一邊，重兵防守左路。此外，這也會造成一種心理上的不滿，「我跑得這麼辛苦，你不來幫忙？」對團隊自然不好。

而梅西的這顆進球也是源於一次反擊，不同之處在於，這次反擊是由梅西所發起的。當時梅西在右路得球，自己向前場盤帶，此時可以看到，姆巴佩已經衝到很前面了，他看到梅西帶球還刻意慢下腳步、轉身接應。於是梅西一路奔襲至禁區前沿傳球給姆巴佩，姆巴佩心領神會把球回做，梅西一腳搓射打進世界波，終於打進在大巴黎的第一顆進球。

大巴黎的主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）大概是世界上壓力最大的教練，目前三大球星的共存比較像是各自犧牲，而缺乏一套能發揮他們各自最大實力的戰術。大巴黎請來梅西，唯一的目的就是要拿歐冠，不過隨著賽季推進，一直做出較大犧牲的球星必然會有所不滿，屆時三叉戟的戰力恐大打折扣。