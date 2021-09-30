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歐冠／C羅95分鐘絕殺秀肌肉 曼聯成功復仇

體育新聞組／綜合報導
C羅絕殺，高興地脫衣慶祝，卻因此領到一張黃牌。（路透）
C羅絕殺，高興地脫衣慶祝，卻因此領到一張黃牌。（路透）

歐冠小組賽29日繼續進行第二輪賽程。F組比賽，曼聯靠C羅（Cristiano Ronaldo）第95分鐘絕殺，在主場以2：1險勝比利亞雷亞爾（Villarreal）。

兩隊上半場僵持不下；比利亞雷亞爾下半場第53分鐘率先破網，但曼聯特萊斯（Alex Telles）7分鐘後扳平；C羅在補時階段頭球傳球，林加德（Jesse Lingard）撥回，C羅起腳，雖被門將觸及，但仍破網得分。

兩隊歷來5次交手皆平手，上季歐聯決賽曼聯在點球大戰輸給比利亞雷亞爾，因此這是曼聯對比利亞雷亞爾的首勝。C羅瘋狂脫衣慶祝，為此吃下一張黃牌。

同組另一場比賽，亞特蘭大（Atalanta）主場1：0小勝年輕人（Young Boys）。

E組拜仁慕尼黑（Bayern Munich）主場5：0血洗基輔迪納摩（Dynamo Kyiv），萊萬（Robert Lewandowski）分別在12分鐘和27分鐘連下兩城，梅開二度，薩內（Leroy Sané）傳射建功，格納布里（Serge Gnabry）和舒波-莫廷（Nevin Choupo-Moting）都進球。

另一場E組對決，失去梅西（Lionel Messi）的巴薩（Barcelona）客場0：3不敵本菲卡（S.L. Benfica），烏拉圭射手努涅斯（Darwin Núñez）開賽3分鐘就進球，下半場再罰進點球，梅開二度；拉法（Rafa Silva）則在69分門前補射進球。

拜仁慕尼黑小組賽二連勝，踢進8球，1球未失。本菲卡1勝1平積分4分排名第二，基輔迪納摩1平1負積分1分排名第三。巴薩2連敗排名墊底。自2020年12月2日之後，巴薩在歐冠連5場不勝，失14球。巴薩在小組賽連敗兩場，目前戰績墊底，晉級不易。巴薩上次未能在歐冠小組賽出線還是在2000-01賽季。

H組比賽，尤文圖斯（Juventus）主場1：0力克切爾西（Chelsea）。切爾西開賽後大多居攻勢，但進攻機會缺乏直接威脅。尤文圖斯逐漸站穩陣腳，展開反擊。基耶薩（Federico Chiesa）在下半場開賽10秒後踢進全場唯一進球。

C羅 梅西 亞特蘭大

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