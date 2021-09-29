穆巴佩腳後跟妙傳 梅西踢進轉戰大巴黎首球

梅西進球，內馬爾同慶。（路透）

歐冠杯足球 賽爆出史上最大冷門！謝里夫（Sheriff Tiraspol）在小組賽首場客場賽以2：1戰勝皇馬（Real Madrid）。

這是來自摩爾多瓦的謝里夫與皇馬史上首度交手，這支低能見度的球隊球員雖沒有太多大賽經驗，但都在場上奮力不懈。亞希博耶夫（Jasurbek Yakhshiboev）率先頭球破網，皇馬本澤馬（Karim Benzema）在65分鐘以點球扳平；但最後一分鐘由蒂爾（Sebastien Thill）驚人的凌空抽射絕殺皇馬，在D組以兩勝暫居龍頭。

A組大巴黎在主場迎戰曼城，重演上賽季的4強賽對決。這場比賽的亮點在於梅西 （Lionel Messi）自從離開巴薩與大巴黎簽約後，首度為球隊踢進第一球，幫助這支法國球隊以2：0獲勝。格耶（I.Gueye）開賽7分鐘就首開紀錄，下半場74分鐘，梅西帶球推進，他傳給穆巴佩（Kylian Mbappe），穆巴佩還以腳後跟回傳，梅西在禁區外緣接球之後立馬起腳勁射入門。

C組方面，多特蒙德主場1：0力克葡萄牙體育，貝林厄姆（Jude Bellingham）助攻，馬倫（Jude Bellingham）進球。

此外，阿賈克斯（Ajax）上半場就攻進兩球，在阿姆斯特丹以2：0擊敗貝西克塔什（Beşiktaş）；而頓涅茨克礦工（Shakhtar Donetsk）和國際米蘭在基輔以0：0踢和，各得1個積分。

B組AC米蘭主場1：2不敵馬競。AC米蘭萊奧（Rafael Leão）雖率先在20分鐘進球，但凱西（Franck Kessié）領兩張黃牌下場；馬競格列茲曼（Antoine Griezmann）在84分鐘扳平，蘇亞雷斯（Luis Suárez）在第97分鐘絕殺。AC米蘭遭遇連敗。

在其他對戰方面，A組布魯日俱樂部以2：1戰勝萊比錫，B組利物浦5：1擊敗波爾多。