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足球／足壇最會賺…C羅年收入1.25億 力壓梅西

體育新聞組／綜合報導
C羅在社群媒體總計逾5億名追蹤者，堪稱人氣最高的運動員。（路透）
C羅在社群媒體總計逾5億名追蹤者，堪稱人氣最高的運動員。（路透）

富比世報導，今年回鍋英超、加入曼聯的葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo），力壓離開巴薩、加入的巴黎聖日耳曼的阿根廷天王梅西（Lionel Messi），成為足壇收入最高的球員。

據報導，C羅回歸曼聯，稅前收入可達1億2500萬美元，其中光是薪水和獎金就高達7000萬美元。

於此同時，梅西可望賺進1億1000萬美元，成為足球員收入排行榜上排名第二的球星。

34歲的梅西今年離開西甲巴塞隆納加入法甲巴黎聖日耳曼，單就薪資方面來說，預料拿到7500萬美元超越C羅。

不過C羅在廣告代言方面收入高達5500萬美元，大勝梅西的3500萬美元。據富比世資料，C羅在社群媒體臉書、Instagram和推特上總計逾5億名追蹤者，堪稱人氣最高的運動員。

梅西在大巴黎的隊友內馬爾（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappe）預料將分別賺得9500萬美元和4300萬美元，分別位居排行榜第三、第四名。

富比世指出，在商業代言方面現役運動員僅有三人收入更高，分別是商業收入9000萬美元的瑞士網球天王費德勒（Roger Federer）、6500萬美元的NBA球星詹姆斯（LeBron James）及6000萬美元的高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）。

日前才續約四年的內馬爾預料在球場上收入7500萬美元超過C羅，但在代言進帳方面預估為2000萬美元，遠不及C羅的5500萬美元。

富比世透過與球會、贊助商、球員經紀人和財務專家交談，彙整出這份收入排行榜，排名前10的球星預料本季稅前共將賺進5億8500萬美元，多於去年的5億7000萬美元。

梅西可望成為足球員收入排行榜上排名第二的球星。（路透）
梅西可望成為足球員收入排行榜上排名第二的球星。（路透）

C羅 梅西 富比世

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