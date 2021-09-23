舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功

石智勇（右）求婚成功。（視頻截圖）

東京奧運 舉重金牌、浙江運動員 石智勇23日結束中國 全運會比賽後回到老家紹興向女友求婚成功，網上曝光的影片顯示，石智勇單膝跪地，將兩枚奧運金牌和一枚全運會金牌掛在女友陳曉旦脖子上，兩人緊緊相擁，幸福甜蜜。

錢江晚報報導，今年東京奧運，石智勇在拿下73公斤舉重金牌後，在媒體面前曝光戀情，並向女友喊出愛的告白：「讓你久等了，等我回去娶你。」

來源：YouTube

石智勇說到做到，現在就等籌備婚事。

石智勇的女友陳曉旦是前浙江青年女排隊員，現在是紹興市魯迅小學女子丙組排球教練，她身高1米75，比石智勇高7公分。這對情侶是小學同學，陳曉旦透露：「當時我們都在寧波體校讀書，六年級時他和我分到同一個班，還是我們班的班長。」

從同學到戀人，陳曉旦說兩人是順其自然走到了一起。「讀書的時候還小，沒有其他的想法，就是單純的同學關係，平時也會互相鼓勵對方在各自的項目上努力提高成績。」

石智勇在陝西全運會上超世界紀錄一舉。（中新社）

陳曉旦說，生活中的石智勇溫柔、孝順、顧家。其實，兩人原本是計畫去年就結婚，但隨著東京奧運延期，兩人的婚期也不得不跟著延後。如今，在東京奧運會和陝西全運會上雙豐收的石智勇，終於兌現承諾，完成愛情上的豐收。