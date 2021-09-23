我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加

美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

足球／「虎父無犬子」貝克漢次子美職初登場 教頭喊讚

中央社／邁阿密綜合報導
前英格蘭足球巨星貝克漢的次子羅密歐（中）首次挑戰職業賽，美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際教頭奈維爾直呼大有可為。（取材自推特）
前英格蘭足球巨星貝克漢的次子羅密歐（中）首次挑戰職業賽，美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際教頭奈維爾直呼大有可為。（取材自推特）

前英格蘭足球巨星貝克漢（David Beckham）的次子羅密歐（Romeo）首次挑戰職業賽，美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際教頭奈維爾（Phil Neville）直呼大有可為。

羅密歐職業比賽初登場擔任先發，披掛的是邁阿密國際姊妹隊勞德岱堡（Fort Lauderdale CF）戰袍。

19歲的羅密歐上場79分鐘，最後與南喬治亞風暴（South Georgia Tormenta FC）2：2踢和，雖然只觸球19次，奈維爾仍很滿意。

奈維爾說，他認為羅密歐表現相當好，「要衡量他的表現，得從原本只安排他上場45分鐘，但最後讓他踢了近80分鐘來看，因為他就是這麼求表現」。

「他肩負龐大的壓力和期待，但仍腳踏實地，穩紮穩打。」奈維爾說，「他深知他還有很多成長空間，而他有正確的特質、性格、決心和為人，有很好機會在職業足壇闖出一片天。」

羅密歐這個月稍早加入勞德岱堡足球隊，但過程十分低調，並沒有對外正式宣布。

奈維爾表示，他昔日英超勁旅曼聯和英格蘭國家隊隊友貝克漢，有交代他不用對兒子客氣，嚴格調教。

他說：「大衛（貝克漢）跟我說的頭一件事，就是要我要比對其他人更嚴格地督促羅密歐。」

「羅密歐想入隊就必須比任何人都要努力，因為外界會有質疑聲浪，會對他有所期待。」

奈維爾自己的兒子哈維（Harvey）本季同樣替勞德岱堡效力，已上場踢15場比賽。

奈維爾說，兒子明白進了球隊就沒有特殊待遇，羅密歐也一樣。

足球 美國 風暴

上一則

美國奧會規定 北京冬奧美代表隊成員須打新冠疫苗

下一則

NBA／安東尼分享得分王祕訣 大讚「喬丹親授」超有用

延伸閱讀

足球／富比世收入排行 C羅年收1.25億 反超梅西

足球／富比世收入排行 C羅年收1.25億 反超梅西
足球／梅西巴黎主場首秀 觀眾席驚見周杰倫

足球／梅西巴黎主場首秀 觀眾席驚見周杰倫
貝克漢次子羅密歐 只圍浴巾入鏡 私人攝影師是她

貝克漢次子羅密歐 只圍浴巾入鏡 私人攝影師是她
足球／C羅梳油頭霸氣回歸 曼聯首秀雙響砲

足球／C羅梳油頭霸氣回歸 曼聯首秀雙響砲

熱門新聞

瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）

網球／瑞度卡努載譽歸國 母親下餃子慶祝

2021-09-18 02:25
戴維斯。（美聯社）

NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀

2021-09-19 08:53
瑞度卡努是美網新科球后。（歐新社）

網球／瑞度卡努奶奶曾要她放棄打球：健康更重要

2021-09-18 19:35
莎拉波娃與小威(左)合影。（取材自推特）

網球／莎娃自傳揭當年「小威恨我」如今曬照心結不再

2021-09-21 20:40
周杰倫夫妻現身巴黎看梅西踢球。(取材自巴黎聖日耳曼微博)

足球／梅西巴黎主場首秀 觀眾席驚見周杰倫

2021-09-20 00:11
莎拉波娃(中)與大威(左)及小威(右)合影。（取材自Instagram)

網球／當年罵莎娃「賤人」小威在紐約派對世紀大和解

2021-09-16 21:21

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問