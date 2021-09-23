足球／「虎父無犬子」貝克漢次子美職初登場 教頭喊讚

前英格蘭足球巨星貝克漢的次子羅密歐（中）首次挑戰職業賽，美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際教頭奈維爾直呼大有可為。（取材自推特）

前英格蘭足球 巨星貝克漢（David Beckham）的次子羅密歐（Romeo）首次挑戰職業賽，美國 職業足球大聯盟MLS邁阿密國際教頭奈維爾（Phil Neville）直呼大有可為。

羅密歐職業比賽初登場擔任先發，披掛的是邁阿密國際姊妹隊勞德岱堡（Fort Lauderdale CF）戰袍。

19歲的羅密歐上場79分鐘，最後與南喬治亞風暴 （South Georgia Tormenta FC）2：2踢和，雖然只觸球19次，奈維爾仍很滿意。

奈維爾說，他認為羅密歐表現相當好，「要衡量他的表現，得從原本只安排他上場45分鐘，但最後讓他踢了近80分鐘來看，因為他就是這麼求表現」。

「他肩負龐大的壓力和期待，但仍腳踏實地，穩紮穩打。」奈維爾說，「他深知他還有很多成長空間，而他有正確的特質、性格、決心和為人，有很好機會在職業足壇闖出一片天。」

羅密歐這個月稍早加入勞德岱堡足球隊，但過程十分低調，並沒有對外正式宣布。

奈維爾表示，他昔日英超勁旅曼聯和英格蘭國家隊隊友貝克漢，有交代他不用對兒子客氣，嚴格調教。

他說：「大衛（貝克漢）跟我說的頭一件事，就是要我要比對其他人更嚴格地督促羅密歐。」

「羅密歐想入隊就必須比任何人都要努力，因為外界會有質疑聲浪，會對他有所期待。」

奈維爾自己的兒子哈維（Harvey）本季同樣替勞德岱堡效力，已上場踢15場比賽。

奈維爾說，兒子明白進了球隊就沒有特殊待遇，羅密歐也一樣。