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足球／曼聯上季財務大虧 要靠C羅賺回來

體育新聞組／綜合報導
C羅重返曼聯，財務前景看好。（路透）
C羅重返曼聯，財務前景看好。（路透）

曼聯17日公布截止6月30日的年報，將於年底卸任的CEO伍德沃德（Ed Woodward）表示，雖然營收受到疫情打擊，但俱樂部前景光明，C羅（Cristiano Ronaldo）的加盟更證明了球隊的吸引力。

曼聯上個財年營收4.941億英鎊，同比下降2.9%。比賽日收入暴跌92%，僅有710萬英鎊，但轉播收入達到2.548億英鎊，增幅超過80%，緩解了財務衝擊。由於上個財年包含新冠疫情爆發的最初3個月，曼聯營收從6.271億英鎊劇降到5.09億英鎊。

俱樂部上個財年淨虧損9220萬英鎊，高於2020年的2320萬英鎊。伍德沃德在與投資者的電話會議中表示，這是「曼聯史上最具挑戰性的一年」，但同時樂觀表示，俱樂部財務展現出韌性，尤其是全球對足球直播的需求一如既往地強勁，串流媒體服務仍有較大成長潛力。

他還表示，夏末簽下C羅、桑喬（Jadon Sancho）和瓦拉內（Raphael Varane）之後，他對球隊更有信心，「與這些球員簽約顯示我們繼續有能力吸引世界上最好的球員來到老特拉福德，以及協助總教頭索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）在球場上取得成功的堅定承諾。我們已經確立戰略，融合頂級新援和本土新秀，包括新血和經驗的平衡，目的是贏得獎杯，並以曼聯的方式踢出攻勢足球。」

營收 C羅 足球

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