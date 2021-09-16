足球／大巴黎「MNM」齊出 歐冠仍碰壁

阿諾德造烏龍球，為利物浦首開紀錄。（路透）

歐冠小組賽首輪第二天賽程，A組巴黎聖日耳曼 「MNM」組合梅西 （Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappé）首次連袂先發，卻客場1：1戰平布魯日。姆巴佩貢獻助攻但受傷下場；梅西雖有射門機會，卻擊中橫梁。連同上個賽季最後3場，巴黎已連4場歐冠不勝，創下2017年12月到2018年9月以來最差戰績。

另一場A組賽程，曼城主場6：3輕取RB萊比錫。這是兩隊首次在歐戰相遇。比賽過程十分具戲劇性，曼城四度領先兩球，萊比錫恩昆庫（Christopher Nkunku）演出帽子戲法，三次縮小比分，但每次進球之後不到5分鐘，曼城就恢復兩球優勢；在老將安赫利尼奧（Angeliño）領到兩張黃牌下場後，萊比錫就再也無力回天。

在B組賽程方面，利物浦主場3：2力克AC米蘭。這是兩隊第3次歐戰交鋒，之前兩次都是在歐冠決賽，兩隊各拿下一座冠軍。AC米蘭前17次客場對上英格蘭球隊僅2005年在老特拉福德取勝1場，其餘16場6平10負。

C組首日賽程，多特蒙德客場2：1力克貝西克塔斯（Beşiktaş J.K.）。同組另一場比賽，阿賈克斯（Ajax）客場5：1大勝葡萄牙體育（Sporting）。

阿賈克斯27歲的塞巴斯蒂安·阿萊（Sébastien Haller）首度參加歐冠就上演大四喜，繼1992年11月25日范巴斯滕（Marco van Basten）之後第二位大四喜的阿賈克斯球員，也是首位非洲球員達成這項成就。

D組馬競（Atlético Madrid）主場0：0與波圖（Porto）戰平。皇馬則為西甲球隊挽回顏面，在客場靠羅德里戈（Rodrygo）進球，最後時刻以1：0絕殺國際米蘭。

值得一提的是，皇馬在義大利 已取得歐冠七連勝，成為史上首支達成這個里程碑的球隊。