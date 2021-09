影／熱身一踢卻意外擊中場邊保全後腦杓 C羅致歉送球衣

2021-22歐洲冠軍聯賽小組賽F組當地時間14日晚間由曼聯作客伯爾尼年輕人,但足壇巨星「C羅 」羅納度(Cristiano Ronaldo)賽前暖身練習射門時,起腳踢出一球卻意外直接命中場邊一位保全的後腦勺,讓對方當場倒地,C羅見狀趕緊跑去關心與道歉,賽後更致贈自己7號球衣。

據報導,這場比賽是羅納度回歸老東家曼聯的首場歐戰。根據推特 流傳影片,C羅先助跑一小段距離,接著將球一腳踢出,只見球在半空畫出一道弧線,越過球門上空後直擊面對觀眾席的女保全後腦杓。據每日郵報描述,這一位女保全就被C羅踢出的球擊倒在地。

眼見自己一腳踢出的球不慎砸到人,C羅趕緊跨過場邊的電子看板,親自跑去關心正在接受治療的女保全傷勢狀況,並且向對方道歉,更在賽後致贈球衣給她。從媒體發布與網路流傳照片可發現,女保全似乎沒有大礙,不只向觀眾展示C羅送的球衣。隨後更直接穿上,並用雙手在頭頂比出一個大大的愛心。

