影／熱身一踢卻意外擊中場邊保全後腦杓 C羅致歉送球衣

歐洲冠軍聯賽小組賽F組當地時間14日晚間由曼聯作客伯爾尼年輕人，足壇巨星「C羅」羅納度賽前暖身起腳踢出的一球卻意外直接命中場邊一位保全的後腦勺，讓對方當場倒地，C羅見狀趕緊跑去關心與道歉，賽後更致贈自己7號球衣。路透

2021-22歐洲冠軍聯賽小組賽F組當地時間14日晚間由曼聯作客伯爾尼年輕人，但足壇巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）賽前暖身練習射門時，起腳踢出一球卻意外直接命中場邊一位保全的後腦勺，讓對方當場倒地，C羅見狀趕緊跑去關心與道歉，賽後更致贈自己7號球衣。

據報導，這場比賽是羅納度回歸老東家曼聯的首場歐戰。根據推特 流傳影片，C羅先助跑一小段距離，接著將球一腳踢出，只見球在半空畫出一道弧線，越過球門上空後直擊面對觀眾席的女保全後腦杓。據每日郵報描述，這一位女保全就被C羅踢出的球擊倒在地。

眼見自己一腳踢出的球不慎砸到人，C羅趕緊跨過場邊的電子看板，親自跑去關心正在接受治療的女保全傷勢狀況，並且向對方道歉，更在賽後致贈球衣給她。從媒體發布與網路流傳照片可發現，女保全似乎沒有大礙，不只向觀眾展示C羅送的球衣。隨後更直接穿上，並用雙手在頭頂比出一個大大的愛心。

Steward yang pingsan karena sepakan CR7, berujung kejutan bagi dirinya.



Setelah sadar, ternyata Cristiano Ronaldo memberikan jersey tanding, sebagai permintaan maaf.



Tak apa ya bu pusing sedikit, yang penting dapet jersey ori pemain.



MANTAP👍#sport7pic.twitter.com/MMGWjkV2xY — SPORT7 (@sport7trans7) September 15, 2021