我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

足球／C羅梳油頭霸氣回歸 曼聯首秀雙響砲

體育新聞組／綜合報導
C羅回歸曼聯引來全世界球迷熱切關注。（路透）
C羅回歸曼聯引來全世界球迷熱切關注。（路透）

C羅回歸曼聯後的首場比賽，曼聯在主場老特拉福球場迎戰紐卡斯爾可說是全球矚目，不只一票難求，二手票價更水漲船高，還吸引了眾多足球界、演藝名人來觀戰。

為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。

大眾關注球星髮型的傳統，大概可以說是從曼聯上一位傳奇7號貝克漢（David Beckham）發展而來的，而C羅在場上的髮型也一直是球迷的焦點之一，這次回到曼聯，他換上一頭帥氣的油頭，對比6月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！

C羅的到來帶來高人氣，除了球衣熱賣之外，為曼聯的官方instagram更是花兩周就帶來近500萬的新粉絲。

在這場對戰紐卡斯爾的比賽中，C羅沒有讓大家失望，個人貢獻了兩個進球，而且第二個進球成功扭轉原本被追平比數的比賽氣氛，讓曼聯能夠繼續保持進攻火力，最終以4：1取勝。而今年36歲的他，依然擔任先發並且踢完全場。

轉播球賽的鏡頭帶到了場邊的佛格森爵士（Sir Alex Ferguson），他是C羅的恩師，兩人情同父子，據外媒報導他也是這次讓C羅最終決定轉會回到老家曼聯的最大說客。

另外，奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）也沒有缺席這場比賽，他是曼聯的球迷，有沒有特別欣賞C羅這點無從得知，但從鏡頭上的表情看來他應該也很享受這場比賽。

C羅的兩顆進球幫助曼聯4：1取勝。（路透）
C羅的兩顆進球幫助曼聯4：1取勝。（路透）

C羅 足球 奧斯卡

上一則

NFL專欄／布雷迪指揮若定 完美開幕戰

下一則

美網／拚年度全滿貫 約克維奇：當生涯最終戰

延伸閱讀

足球／怕她太激動…C羅重返曼聯首秀 不讓母親到場

足球／怕她太激動…C羅重返曼聯首秀 不讓母親到場
足球／C羅穿回曼聯7號 英女王搶訂80件球衣、索簽名

足球／C羅穿回曼聯7號 英女王搶訂80件球衣、索簽名

足球／C羅穿回曼聯7號 英女王訂80件球衣還索取簽名

足球／C羅穿回曼聯7號 英女王訂80件球衣還索取簽名
足球／110球 C羅打破男子國際賽紀錄

足球／110球 C羅打破男子國際賽紀錄

熱門新聞

北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
「小蟲」羅德曼當年在賭城放風48小時的荒唐事蹟被搬上大銀幕。（歐新社）

NBA／賭城放風爛醉被喬丹拖回 羅德曼荒唐48小時將登大銀幕

2021-09-06 08:27
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
張帥(右)搭檔斯托瑟闖進美網女雙決賽。（美聯社）

美網／張帥女雙10連勝 再闖大滿貫決賽

2021-09-11 07:17

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市