足球／C羅梳油頭霸氣回歸 曼聯首秀雙響砲

C羅回歸曼聯引來全世界球迷熱切關注。（路透）

C羅 回歸曼聯後的首場比賽，曼聯在主場老特拉福球場迎戰紐卡斯爾可說是全球矚目，不只一票難求，二手票價更水漲船高，還吸引了眾多足球 界、演藝名人來觀戰。

為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。

大眾關注球星髮型的傳統，大概可以說是從曼聯上一位傳奇7號貝克漢（David Beckham）發展而來的，而C羅在場上的髮型也一直是球迷的焦點之一，這次回到曼聯，他換上一頭帥氣的油頭，對比6月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！

C羅的到來帶來高人氣，除了球衣熱賣之外，為曼聯的官方instagram更是花兩周就帶來近500萬的新粉絲。

在這場對戰紐卡斯爾的比賽中，C羅沒有讓大家失望，個人貢獻了兩個進球，而且第二個進球成功扭轉原本被追平比數的比賽氣氛，讓曼聯能夠繼續保持進攻火力，最終以4：1取勝。而今年36歲的他，依然擔任先發並且踢完全場。

轉播球賽的鏡頭帶到了場邊的佛格森爵士（Sir Alex Ferguson），他是C羅的恩師，兩人情同父子，據外媒報導他也是這次讓C羅最終決定轉會回到老家曼聯的最大說客。

另外，奧斯卡 影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）也沒有缺席這場比賽，他是曼聯的球迷，有沒有特別欣賞C羅這點無從得知，但從鏡頭上的表情看來他應該也很享受這場比賽。