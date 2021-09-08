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足球／怕她太激動…C羅重返曼聯首秀 不讓母親到場

體育新聞組 / 綜合報導
C羅是著名孝子，他時常與母親分享得獎榮耀。（Getty Images）
C羅是著名孝子，他時常與母親分享得獎榮耀。（Getty Images）

足球明星C羅（Cristiano Ronaldo），重返英超曼聯隊首場比賽對手是紐卡斯爾，這場眾所矚目的比賽，一般球員都會希望家人在場，不過，據報導指出，C羅已經對母親下禁令，禁止她到現場來看球，原因竟是擔心67歲母親太過激動而身體出狀況，C羅說，「現在她不能看任何重要的比賽。我對她說，聽著，我沒有父親了。我不想也失去媽媽，所以妳看不到比賽了。」

這場C羅重返曼聯之役，將在曼聯主場老特拉福球場舉行，現場可容納6.7萬名觀眾，將是一場全球注目的比賽，現場氣氛必定相當熱絡，在這種氣氛下觀看自己的兒子迎來重返曼聯處子秀，母親勢必激動和緊張，何況比賽過程可能會出現一些難以預料的變數。因此，讓母親坐在家裡通過電視觀看比賽，C羅的這一做法確實是明智之舉，也充分表達他對母親的關愛。

C羅是著名的孝子，也相當注重與家人的相處，他每周都會與母親通電話，由於父親早逝，C羅是由母親一手拉拔長大，C羅說，「她努力工作，為她的孩子們，尤其是我這個家裡最小的孩子，盡她最大的努力。我記得我12歲時告訴她，我想去里斯本為青年體育隊效力。她對我說，兒子，如果這真的是你想要的，我不會砍斷你的腿去阻止你，很難過讓你走，但去追隨你的夢想吧。」所以C羅對母親是相當敬愛。

C羅母親過去經常在現場看兒子比賽，也常見到C羅與母親場上合照的身影，但為了母親的健康，C羅在重返曼聯後，決定要對母親下禁止到球場看球的禁令。

C羅 足球 工作

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