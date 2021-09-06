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桌球／中國大滿貫得主丁寧宣布退役 入北大當碩士生

新華社／北京6日電
圖為丁寧在2012年倫敦奧運女單打四分之一決賽。 （中新社）
圖為丁寧在2012年倫敦奧運女單打四分之一決賽。 （中新社）

中國桌球(乒乓球)大滿貫得主丁寧6日在微博宣布退役，同時她表示自己將進入北京大學攻讀體育專業碩士學位，開啟學習生涯。

丁寧在微博發布退役聲明，「今天來北大報到啦！以後就是北大新生學習寧了。學海無涯苦作舟，我會繼續加油！未來希望繼續為體育事業、為大家貢獻自己的力量。人生有很多精采，也會有無限可能。從今天開始，我的桌球運動員生涯就要畫上句號了，未來，我要朝著新的夢想努力，去挑戰新的可能。」

配合文字聲明，丁寧還選擇了三張有意義的照片：5歲左右正在練球的自己、裡約奧運會奪得女單冠軍手拿金牌的瞬間、手持北京大學錄取通知書報到的留影。

回顧自己的桌球生涯，丁寧這樣總結：「桌球教會我無論是在高峰還是低谷，永遠保持一顆勇敢的心，追求夢想的道路從來沒有容易二字；沒有誰是常勝將軍，沒有誰是無堅不摧，當遭遇失敗和困境時，勇敢面對；在幾乎崩潰和想要放棄時，選擇堅持，你就一定能夠抵達心中的彼岸。體育精神遠不止輸贏。」

據悉，丁寧已於6日到北京大學報到，成為該校全日制體育專業碩士研究生，學制兩年。

丁寧1990年6月20日出生於黑龍江省大慶市，為中國女子桌球隊主力隊員，共獲得包括奧運會、世錦賽、世界杯在內的21個世界冠軍。她2003年進入國家青年隊，2005年進入國家一隊，2016年奪得裡約奧運會女單金牌後成就大滿貫壯舉。2017年2月，丁寧成為中國女子桌球隊長。

北京 中國 奧運

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