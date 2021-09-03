足球／C羅穿回曼聯7號 英女王訂80件球衣還索取簽名

剛寫下進球新紀錄的C羅，將穿回曼聯7號球衣。（取材自Instagram)

葡萄牙當家足球巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）最近轉會回到英超 老東家曼聯隊，頓時成為全球球迷熱議的話題，在36歲的時候回到18歲踢球並揚名世界的地方，這當中的故事自然是讓人備感溫馨。

而自C羅確定要回到曼聯後，關於他「要穿幾號球衣」也成了焦點，大多數球迷當然希望他能像以前一樣穿回7號，不過曼聯現在的7號屬於烏拉圭前鋒卡瓦尼(Edinson Cavani)，並且球衣號碼已經註冊，一旦號碼要變更主人，只能是在該球員離開球隊的情況下，否則本賽季的曼聯7號已經無法變動。就算卡瓦尼願意自動讓給C羅，也需要符合英超的相關規定，由球隊提出特例申請才有可能。

在2018世足賽場上葡萄牙對上烏拉圭的比賽中，C羅攙扶受傷的卡瓦尼退場。（路透）

終於，在這件事經過一周的討論後有了結果，就是C羅可以重新拿回7號球衣！曼聯在官方Instagram宣布此事，並附上一張在2018世足賽場上，葡萄牙對上烏拉圭的比賽中C羅攙扶受傷的卡瓦尼退場的照片，照片上也表達了C羅對卡瓦尼讓出球衣的感謝文字。

這下子這件紅魔7號球衣勢必又要像當初C羅剛到尤文圖斯時一樣掀起搶購潮，而且預計狀況會更激烈，必竟重回老家這樣的意義在C羅與曼聯粉絲眼中，是任何一隊都比不上的，英國女王 伊莉莎白二世更是失心瘋，一口氣訂購了80件球衣，甚至主動向C羅索取簽名。

曼聯官方宣布C羅將穿回7號球衣。（取材自Instagram)

眼下C羅重返英超的第一場比賽還未開踢，他的商機紀錄又將開啟新的一波高潮，而他自己在日前世界杯預選賽中，也寫下新的紀錄，正式成為世界上在國際賽進球最多的球員。