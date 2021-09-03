足球專欄／C羅回歸曼聯 不只是情懷

C羅回歸，曼聯戰力大升級。（路透）

世界杯預賽葡萄牙對愛爾蘭的比賽中，C羅 （Cristiano Ronaldo）先在比賽第88分鐘頭球破門扳平比分，打進生涯第110顆國家隊進球，打破伊朗 阿里戴伊（Ali Daei）的紀錄，成為國際賽進球第一人。比賽傷停時間第95分鐘，C羅上演頭球絕殺，將紀錄推進到111球。

上周C羅重回曼聯的消息震撼足球 圈，固然喜歡他的球迷沈溺在遊子回家的喜悅中，但仍有不少人質疑：37歲的C羅還能為曼聯帶來什麼？在筆者看來，C羅的回歸絕對不只是情懷，對曼聯的戰力也是大大加分。

1.頂級的射門

37歲的C羅身體機能不如從前，擔任中鋒背身拿球或許不是他所長，但鬼魅的跑位和一錘定音的能力仍不減當年。

上賽季，曼聯其實不乏創造機會，陣中博格巴（Paul Pogba）、B費南德茲（Bruno Fernandes）、盧克肖（Luke Shaw）都是傳球好手，如今有了C羅這個「射門員」加盟，相信不但C羅可以進球進得愉快，這幾位傳球手刷助攻也能刷得飛起。

至於戰術搭配，葡萄牙為曼聯做了很好的示範：打不開局面時不需要複雜的戰術，只要兩邊瘋狂傳中，C羅總是能憑著驚人的彈跳能力和對落點的預判將球頂進。

2.高超的傳球

C羅除了善於得分外，他的視野與策應能力也不容忽視。當年他在曼聯打邊翼時，就經常上演精采的傳中；轉型成射門員後，也能殺進禁區吸引防守球員，同時向處於空檔的隊友送出關鍵傳球。

3.豐富的經驗

C羅有五座歐冠冠軍，及其他無數的獎杯，對這支年輕的曼聯來說，他就是活著的傳奇。他的自律、職業精神和對勝利的渴望，都可以成為身邊年輕人的榜樣，尤其是拉什福德（Marcus Rashford）、格林伍德（Mason Greenwood）這些曼聯的優秀青訓，有機會跟在C羅身邊學習，相信會有更好的成長。

此外，C羅還是一位「大場面先生」，就如葡萄牙這場比賽，當球隊陷入困境時，他總會激勵隊友、以身作則，創造一次又一次的逆轉奇蹟。

曼聯有著名的「佛格森時間」，血液裡流著「逆轉」的基因，可惜隨著老爵爺的退休，血性也逐漸淡去。如今，擁有純正紅魔血統的C羅回來了，想必也能把這種永不放棄的精神重新帶回曼聯。