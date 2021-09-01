「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

中國 女排主教練郎平9月1日，在個人社交媒體宣布自己已經離任。她說：「今天，是我離任中國女排主教練的第一天。」2013年，郎平成為中國女排主教練，2016年里約奧運會她帶領中國女排奪得冠軍，前不久的東京奧運 會，中國女排小組未能出線。

中新社報導，郎平在微博貼出長文，文中提到「從2013年第二次擔任中國女排主教練到現在已經八年了，手裡握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢松勁兒。卸任時，我想說：我不能保證自己做對做好了所有的事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧于心」。

郎平也提到，任務終於完成了，「我的第一站，是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓」、「我給老媽帶了兩束她最喜歡的花，沏上她最喜歡的茶，我們聊了很久：我告訴她我退下來了，以後一定花更多的時間和家人在一起，讓她放心。」

當女排結束奧運最後一場比賽，隊員流淚向郎平致歉，而郎平則是給予溫柔的擁抱。（中新社）

綜合媒體報導，上個月中國女排結束東京奧運會征程後，郎平逐一與姑娘們擁抱告別，選手們哭喊「對不起」畫面令觀眾不捨。有一點年紀的球迷很難想像沒有郎平在場的排球賽，但是，「鐵榔頭」真的要「回家休息」了。從金牌運動員 到金牌教練，郎平陪伴了中國女排整整40年。

40年裡，馳騁賽場的她，率隊拿下世界杯、奧運冠軍；成為教練之後，站在場邊的堅強象徵，她領軍中國女排，拿下世界杯、世錦賽、奧運大滿貫冠軍。