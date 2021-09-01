我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

體育新聞組／綜合報導
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

中國女排主教練郎平9月1日，在個人社交媒體宣布自己已經離任。她說：「今天，是我離任中國女排主教練的第一天。」2013年，郎平成為中國女排主教練，2016年里約奧運會她帶領中國女排奪得冠軍，前不久的東京奧運會，中國女排小組未能出線。

中新社報導，郎平在微博貼出長文，文中提到「從2013年第二次擔任中國女排主教練到現在已經八年了，手裡握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢松勁兒。卸任時，我想說：我不能保證自己做對做好了所有的事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧于心」。

郎平也提到，任務終於完成了，「我的第一站，是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓」、「我給老媽帶了兩束她最喜歡的花，沏上她最喜歡的茶，我們聊了很久：我告訴她我退下來了，以後一定花更多的時間和家人在一起，讓她放心。」

當女排結束奧運最後一場比賽，隊員流淚向郎平致歉，而郎平則是給予溫柔的擁抱。（中新...
當女排結束奧運最後一場比賽，隊員流淚向郎平致歉，而郎平則是給予溫柔的擁抱。（中新社）

綜合媒體報導，上個月中國女排結束東京奧運會征程後，郎平逐一與姑娘們擁抱告別，選手們哭喊「對不起」畫面令觀眾不捨。有一點年紀的球迷很難想像沒有郎平在場的排球賽，但是，「鐵榔頭」真的要「回家休息」了。從金牌運動員到金牌教練，郎平陪伴了中國女排整整40年。

40年裡，馳騁賽場的她，率隊拿下世界杯、奧運冠軍；成為教練之後，站在場邊的堅強象徵，她領軍中國女排，拿下世界杯、世錦賽、奧運大滿貫冠軍。

運動員時期的郎平。（取材自百度百科）
運動員時期的郎平。（取材自百度百科）

中國 東京奧運 運動員

上一則

美網／西西帕斯尿遁 澤瑞夫轟故伎重施 回來後戰術改

延伸閱讀

東奧吞敗怪她？ 朱婷告鍵盤俠 委託律師報案、反擊抹黑

東奧吞敗怪她？ 朱婷告鍵盤俠 委託律師報案、反擊抹黑
「開心的哭」美國女排史上首次奪金 女籃7連霸

「開心的哭」美國女排史上首次奪金 女籃7連霸
從運動員到教練 陪伴中國女排40年 61歲郎平再見了

從運動員到教練 陪伴中國女排40年 61歲郎平再見了
東奧／美國女排復仇成功殺入決賽 將與巴西爭金牌

東奧／美國女排復仇成功殺入決賽 將與巴西爭金牌

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
衛斯特布魯克、哈登。（Getty Images）

NBA／哈登生日 衛少送名表 1隻要價40萬元

2021-08-27 08:57
勇士球星湯普森。(路透)

NBA／湯普森秀練投三分影片 杜蘭特轉發打趣虧踩線

2021-08-25 08:12

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白

趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白
金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作