足球／C羅轉會費2300萬歐元 爭取續穿7號有機會
C羅（Cristiano Ronaldo）轉會曼聯的身價終於揭曉。尤文圖斯官方宣布與曼聯達成協議，C羅轉會曼聯的轉會費為1500萬歐元，外加800萬歐元的附加費，C羅與曼聯簽下為期2年合約，並擁有第3年的選擇權。
C羅表示：「曼聯是一家在我心中一直占有特殊位置的俱樂部，自8月27日宣布轉會以來，我收到的所有訊息讓我感到驚訝。」「我迫不及待地想在座無虛席的曼聯主場老特拉福德（Old Trafford）出賽，再次見到所有球迷。」
他說他期待在國際比賽後加入曼聯，並希望接下來取得一個非常成功的賽季。
尤文圖斯表示，轉會費將分5年支付，並且可能會在合約期間內「達成特定績效目標後」增加。
《每日電訊報》報導，在C羅正式簽約前，他曾表達仍然想穿7號球衣的意願。目前曼聯7號球衣的主人是卡瓦尼（Edinson Cavani），曼聯可能會希望他讓出7號球衣。
根據英超聯賽規定，球衣號碼一旦被註冊，就無法在賽季中途進行更換，如果想要拿回7號的球衣，必須得到英超聯賽與卡瓦尼的同意。英國媒體報導，卡瓦尼很可能會選擇讓出球衣，改穿21號球衣，這是他在烏拉圭國家隊的背號。
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