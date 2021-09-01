足球／C羅轉會費2300萬歐元 爭取續穿7號有機會

C羅轉會費曝光。（歐新社）

C羅 （Cristiano Ronaldo）轉會曼聯的身價終於揭曉。尤文圖斯官方宣布與曼聯達成協議，C羅轉會曼聯的轉會費為1500萬歐元，外加800萬歐元的附加費，C羅與曼聯簽下為期2年合約，並擁有第3年的選擇權。

C羅表示：「曼聯是一家在我心中一直占有特殊位置的俱樂部，自8月27日宣布轉會以來，我收到的所有訊息讓我感到驚訝。」「我迫不及待地想在座無虛席的曼聯主場老特拉福德（Old Trafford）出賽，再次見到所有球迷。」

他說他期待在國際比賽後加入曼聯，並希望接下來取得一個非常成功的賽季。

尤文圖斯表示，轉會費將分5年支付，並且可能會在合約期間內「達成特定績效目標後」增加。

《每日電訊報》報導，在C羅正式簽約前，他曾表達仍然想穿7號球衣的意願。目前曼聯7號球衣的主人是卡瓦尼（Edinson Cavani），曼聯可能會希望他讓出7號球衣。

根據英超 聯賽規定，球衣號碼一旦被註冊，就無法在賽季中途進行更換，如果想要拿回7號的球衣，必須得到英超聯賽與卡瓦尼的同意。英國 媒體報導，卡瓦尼很可能會選擇讓出球衣，改穿21號球衣，這是他在烏拉圭國家隊的背號。