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足球／C羅重返曼聯 簽約2年每賽季至少3000萬美元

體育新聞組╱綜合報導
曼聯官網歡迎C羅回歸。（取材自曼聯推特）
曼聯官網歡迎C羅回歸。（取材自曼聯推特）

媒體報導，曼聯已經與尤文圖斯達成協議，重新簽下C羅（Cristiano Ronaldo）。據傳尤文圖斯將獲得1500萬歐元外加800萬歐元的轉會費，C羅將在個人條款敲定後與曼聯簽訂一份為期2年的合約。

最終條款雖未披露，但據報導，C羅已接受曼聯提出的為期2年、每個賽季至少3000萬美元的合約。

英國《曼徹斯特晚報》報導，曼聯已準備好讓C羅在里斯本接受體檢。

C羅經紀人門德斯（Jorge Mendes）27日稍早表示，36歲的C羅重回曼聯的交易已近完成。

曼聯官方聲明之後證實：「曼聯很高興確認俱樂部已與尤文圖斯就C羅的轉會達成協議，但仍待就個人條款、簽證和醫療達成協議。」「俱樂部每個人都期待著歡迎他重回曼聯。」

尤文圖斯主帥阿萊格里（Massimiliano Allegri）也證實C羅離隊的消息，他透露接獲球員轉告，C羅「無意」再為俱樂部效力。

C羅與尤文圖斯還有一年合約，但他不想走完。隨著離隊跡象越來越明顯，曼城成為唯一明顯的目標。這樣的結合很合理：曼城是少數能夠負擔得起C羅的俱樂部之一，它需要一名前鋒；C羅想要獎杯。兩者都想把目標瞄準歐冠，C羅已經贏了5次，而曼城卻從未封王。27日早上的報導還說，C羅和曼城已經同意合約條款，並且正在進行最後討論。

但後來協商關閉，曼聯取而代之。大約2個半小時後，也就是24個小時前還是局外人的曼聯意外宣布重新迎回C羅，用一句簡單的話結束史上最瘋狂的轉會傳奇：「歡迎回歸」。

C羅在2003年至2009年間為曼聯出賽292場，踢進118球，贏得多項獎杯，包括3座英超聯賽冠軍，並在前任老闆弗格森爵士任內拿下歐冠杯冠軍。

曼聯總教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）27日堅稱C羅「知道我們在等他」。

他說：「我本來不認為他會離開尤文圖斯。今天早上和過去幾天一直有諸多猜測。」「我們一直保持密切聯繫。他知道我們對他的感覺，如果他要離開尤文圖斯，他知道我們在等他。」

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）在曼城退出談判前一刻還表示，C羅會決定他想在哪裡踢球。在31日轉會窗口關閉前，「任何事都有可能發生」，但強調像C羅這樣的球員可以決定自己的未來。

C羅 簽證 英國

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