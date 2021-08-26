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足球專欄／姆巴佩轉會皇馬？拭目以待

易起民
皇馬求購姆巴佩，遭大巴黎拒絕。（路透）
皇馬求購姆巴佩，遭大巴黎拒絕。（路透）

轉會市場將在8月31日關閉，在這最後的幾天，姆巴佩（Mbappé）是否轉會皇馬，吸引了足壇的目光。

多家媒體報導，皇馬已正式提出報價，轉會費高達1.6億歐元，可是遭大巴黎拒絕。據傳皇馬準備在轉會窗關閉前開出第二份報價，金額接近2億歐元。屆時大巴黎是會接受這個天價報價，還是堅持不賣，等姆巴佩明年免費走人？讓我們拭目以待。

姆巴佩想去皇馬是路人皆知，他從小的偶像是C羅（Cristiano Ronaldo），心願是拿下金球獎，去皇馬自然是最佳選擇。其實三年前他就有機會，當時18歲的姆巴佩在歐冠一鳴驚人，皇馬就有興趣將他簽下。

只不過他考慮到：一來，自己還太小，去豪門競爭太激烈，不如留在家鄉球隊練級；二來，大巴黎實在太壕，砸下1.8億歐元史上第二高的轉會費，迎來了這位法國的未來之星。

對姆巴佩來說，既然目標是金球獎，繼續待在大巴黎是沒有意義的。過去球隊的老大是內馬爾（Neymar），現在又來了個梅西（Messi），無論大巴黎贏了多少的冠軍，首功都不是自己。

對皇馬來說，C羅離開後，銀河艦隊黯淡無光，皇馬亟需一位巨星來重振聲勢，被譽為足壇未來雙嬌的姆巴佩、哈蘭德（Haland）自然成為首選。

此外，從皇馬主席佛羅倫蒂諾過往的交易來看，他最喜歡一擲千金、令人震撼的轉會。想想看，如果姆巴佩能在9月開放的新球場亮相，這能帶來多大的流量。

而且1.6億歐元的開價，給足了姆巴佩面子，頗有「千金買馬骨」的意思，展現了皇馬重振的決心。

但筆者看來，皇馬把這2億歐元省下來，或許是較理智的選擇。姆巴佩合約只剩下一年，而且多次拒絕續約，即使今年留在大巴黎，明年他也能以自由之身轉會。皇馬把省下的錢，用來提高年薪與簽字費付給姆巴佩，對雙方都更有利。

此外，這筆錢正好可以拿來買哈蘭德，外傳哈蘭德與多特蒙德的合約，明年夏天解約金將降到7500萬歐元，另有一說，對皇馬等特定豪門是9000萬，即使加上簽字費、給經紀人和他老爸的佣金，2億應該也夠付了。

試想一下，明年夏天，姆巴佩、哈蘭德同時亮相伯納烏球場，新一代銀河艦隊就此誕生。

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