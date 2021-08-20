田徑／1萬元救了金牌 日本美女獲贈牙買加1周旅遊券

25歲的河島緹亞娜（左二）接受牙買加駐日大使館感謝。 （取材自推特）

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東京奧運 男子110公尺跨欄項目順利奪金，他日前分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有一名名叫河島緹亞娜的女性工作 人員塞一萬日幣給他搭計程車，今天牙買加駐日大使館 在東京特地為她舉辦感謝儀式。

25歲的河島緹亞娜是日本和塞爾維亞混血，她今日穿上帕奇曼當時贈送的polo衫出席牙買加駐日大使館的感謝儀式，帕奇曼也透過視訊對她表達感謝，她表示自己也沒想到這件事會得到這麼大的迴響，「我只是做了自己可以做的事。」除此之外，牙買加駐日大使也贈送當地的旅遊券，7日內的交通、住宿費用將由當地政府全額負擔。

帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車，下車時才發現自己不在田徑場，而是水上運動的場館，他當時向奧運工作人員求助，卻只得到搭回選手村，再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見，然而如此一來將沒有時間做熱身準備，這時河島緹亞娜主動伸出援手，她塞給了帕奇曼1萬日幣(約91美元)，讓他直接驅車前往田徑場，最終也順利拿下金牌。