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田徑／挪威跨欄之王 破紀錄奪金不滿足…夢想跨過汽車

記者劉肇育／綜合報導
挪威跨欄好手沃霍爾在東京奧運上打破400跨欄世界紀錄，成為新世代的跨欄王者。（路透）
挪威跨欄好手沃霍爾在東京奧運上打破400跨欄世界紀錄，成為新世代的跨欄王者。（路透）

挪威跨欄好手沃霍爾（Karsten Warholm）今年在東京奧運會上，將打破男子400公尺跨欄世界紀錄，成為新世代的跨欄王者，而在奧運之後他也將在9月初參加鑽石聯賽布魯塞爾站賽事，並將與東奧奪銅的巴西桑多斯（Alison Dos Santos）再一次同場較勁。

年僅25歲的沃霍爾，今年7月才剛打破高懸29年的男子400公尺跨欄世界紀錄，隨後又在東京與美國好手班傑明（Rai Benjamin）、桑多斯上演頂尖對決，在激烈競爭下，最終又將自己所保持的世界紀錄推進了0.76秒，成為史上首位跑進45秒的男子400公尺跨欄好手，也如願奪下生涯首面奧運金牌。

不過與在奧運場上撕裂衣服慶祝的霸氣表現不同，田徑場外的沃霍爾卻是一名保有童心的大男孩，不僅喜歡在練習之餘玩樂高來讓腦袋放空，還不時會在個人社群網站上與教練合拍搞怪照片。

沃霍爾在採訪時表示，玩樂高對於他來說是一種娛樂也是一種放鬆方式，「我從小就這樣做，儘管有時候看起來有點幼稚，因為大多數的成年人不會做這些事，不過這也讓我了解自己有多喜歡做這件事。」

而沃霍爾也透露，運動生涯其實是從足球開始，並發現自己能靠著飛快的速度在場上進球，這讓他決定將這樣的天賦帶到田徑場上，從一開始拿下U18世錦賽的十項全能金牌，最後又在400公尺跨欄場上找到另一片天。

談到對於400公尺跨欄的喜愛，沃霍爾說：「儘管乳酸堆積會讓你在最後幾公尺感到相當痛苦，甚至被我們稱之為殺手，但我還是很喜歡跨過前八個欄架時的節奏，而最後的100公尺的衝刺則是為了結束比賽回家，這肯定是個艱難的過程，但也是我喜歡它的原因。」

儘管已經保有世界紀錄以及奧運金牌，但沃霍爾也透露，自己還有一個夢想就是想「跨」過一輛車，「這是我最想做但又必須放在最後做的一件事，因為我不想要讓自己受傷，這就是個夢想中的目標，但我不是很確定自己是否有能力完成它。」

挪威跨欄好手沃霍爾在東京奧運上打破400跨欄世界紀錄，成為新世代的跨欄王者。（路...
挪威跨欄好手沃霍爾在東京奧運上打破400跨欄世界紀錄，成為新世代的跨欄王者。（路透）

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