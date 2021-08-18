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足球／簽下梅西 大巴黎錢從哪來？

易起民
阿根廷足球名將梅西加盟巴黎聖日耳曼隊。（取材自巴黎聖日耳曼隊IG）
阿根廷足球名將梅西加盟巴黎聖日耳曼隊。（取材自巴黎聖日耳曼隊IG）

梅西（Messi）轉會巴黎聖日耳曼轟動足壇，外傳他將獲得稅前7100萬歐元（稅後3500萬）的年薪。除此之外，大巴黎今年還簽下了拉莫斯（Ramos）、維納杜姆（Wijnaldum）、阿什拉夫（Achraf Hakimi）、多納魯馬（Donnarumma）等球星，讓人好奇大巴黎的錢究竟從哪裡來的？

1.富爸爸不缺錢

大巴黎背後的金主是卡達投資局。卡達是全球最大的天然氣輸出國之一，2005年成立的卡達投資局，2020年資產價值為3000億美元。

對於卡達來說，要為梅西付7100萬歐元薪水根本是小意思，甚至全隊總薪資3億歐元，高居全球運動俱樂部之首也不是問題。卡達更看重的是國際影響力，尤其是明年底將舉行卡達世界杯，此時能夠將全球最知名的球星納入麾下，免費打一波廣告，真是太值了。

2.抄底時機正好

在「德國轉會市場」網站中，梅西的參考身價是7200萬歐元，大巴黎免轉會費拿下簡直太划算。要不是巴薩突然宣布不簽約，梅西一時找不到下家，曼城也剛花1億英鎊買下格拉利什（Grealish），大巴黎才能在沒有對手的情況下輕鬆簽下梅西。

即使要付稅前年薪7100萬，相比於梅西在巴薩的稅前年薪高達1.38億歐元，這包含4年5.5億歐元的本薪，和上億歐元續約金和忠誠獎金，大巴黎付的薪水已經打了近對折。

3.歐足聯不設限

大巴黎不缺錢，唯一阻礙它的就是歐足聯的財政公平政策（FFP）。FFP控管球隊的收支平衡，嚴格規定虧損不可超過一定數額，不然將受到處罰。不過由於新冠疫情，各隊經濟大受摧殘，FFP已形同虛設。

此外，大巴黎最厲害的就是自己贊助自己。球隊有虧損，可靠外部的廣告贊助來彌補。卡達投資局旗下有大量企業，例如卡達航空、卡達銀行、卡達電信等，每年向大巴黎贊助數億歐元，加上Nike的AJ、法國的雅高酒店集團也是它的贊助商，讓大巴黎在2020年的商業收入高達3.6億歐元，僅僅少於巴薩，居足壇第二。

最後，大巴黎主席納賽爾（Nasser）與歐足聯主席切費林（Čeferin）的關係匪淺，也讓大巴黎花錢毫無顧慮。之前在歐洲超級聯賽的風暴中，納賽爾拒絕加入，為瓦解歐超立下汗馬功勞。此外，卡達投資局旗下的貝因體育（beIN Sports）是歐足聯最大的特權轉播商，可以說是歐足聯的金主爸爸。正是與歐足聯有這樣密切的關係，大巴黎才能如此呼風喚雨。

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