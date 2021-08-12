影／東奧選手村多好買？墨國跳水選手秀「大採購」影片

墨西哥跳水選手帕奇科在社群網站上分享他在東京奧運採買的影片。（取材自Instagram）

東京奧運 雖然落幕，不過對許多選手而言，無論是場上的比賽，還是場下體驗到的日本 風情，都是令人相當難忘的回憶。最近一位墨西哥 選手，就在社群網站上，分享自己趁著東奧大採購的影片。

根據日本媒體ENCOUNT報導，墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）最近在個人抖音上，分享他在東京奧運的選手村的商店，大肆採買紀念品。可以看到他的購物袋內，堆滿了T恤、徽章等等品項，購入的數量之多，讓他在最後結帳時，必須付上高達13萬8710日幣（約1609美元）的費用。

網友們看了，紛紛表示「嗚哇也買太多」、「分一點給我吧」、「光買個土產就13萬8000日幣」、「可能覺得以後未必會再來第二次就全買了」、「很多應該是要送給幫助他的人」、「對奧運選手來講不是錢的問題，而是有紀念價值吧」、「有一大堆領帶我喜歡」、「我有錢也想買爆」。

今年35歲的帕奇科是經驗豐富的選手，過去就曾代表參賽2004雅典奧運及2008北京奧運，並在三次世界錦標賽中奪牌過。本次東京奧運決賽中，他以428.75分拿下第六名的成績。