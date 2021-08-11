足球／梅西轉隊登法國頭條 奧運手球金牌批：我不配？

梅西轉隊到巴黎聖日耳曼隊，登上法國體育頭版，全城也為他瘋狂。（歐新社）

揮別長待21年的巴塞隆納，阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）加盟法甲巴黎聖日耳曼，消息早在塵埃落定之前就受到各家媒體搶先放出風聲，然而於此同時，女子手球隊也替法國拿下金牌，新聞頭版卻遭梅西占盡風頭，讓成員之一的黛兒勒（Cleopatre Darleux）不滿表示：「我們的奧運金牌不配上頭條嗎？」

在梅西確定加盟之前，法國各家媒體早就傳得沸沸揚揚，甚至以「總統級」規格為他開道，國內體育大報《隊報》還以頭版方式，以「巴黎值得一位梅西」為題報導，這段話改寫自亨利四世名言「巴黎值得一場彌撒」向他致敬。不過同一時間也有法國女子手球隊也在東京奧運 金牌戰擊敗俄羅斯奧會的好消息，不過足球 狂熱的歐洲國家來說，這項喜訊只能任憑被翻天覆地的梅西傳聞淹沒。

金牌成員之一的黛兒勒就不滿地在推特轉發《隊報》頭版貼文，寫下「歷史總是不斷重演，我們不配一個頭版報導嗎？」

L’histoire se répète … on ne mérite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe — Cléopatre darleux (@CleoDarleux) August 9, 2021

有法國網友替她抱不平，「身為足球迷，我對此感到可恥」、「我們一直都抵制《隊報》，他們要的是金錢」但也有人毫不客氣，表示「梅西的重要性大於所有的奧運比賽」、「梅西的轉隊足以影響全世界，這帶來更多商業利益」、「妳們是世界上最好的手球運動員，但對不起，梅西比你們的運動重要得多。」