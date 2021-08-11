我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

足球／巴黎交通為梅西一人暫停 警力開道直逼總統級

聯合新聞網／綜合報導
梅西已抵達新東家所在城市巴黎。（美聯社）
梅西已抵達新東家所在城市巴黎。（美聯社）

梅西（Lionel Messi）告別老東家巴塞隆納，重磅加盟巴黎聖日耳曼的消息一出，讓大巴黎的球迷感到非常興奮，相關商品迅速被掃蕩一空，他所搭乘的保母車甚至安排大量警力開道，讓人驚呼這根本是總統級的待遇。

與聖日耳曼簽下2+1年合約，稅後年薪為3500萬歐元的梅西，將與巴西內馬爾（Neymar）、荷蘭姆巴佩（Kylian Mbappe）三人共組明星陣容，更有望挑戰歐洲冠軍聯賽冠軍。

梅西的人氣程度從粉絲的反應可見一斑，還沒到來前就有數百名粉絲聚集在勒布爾熱機場（Le Bourget）等候，另外PSG球衣上架僅數秒就被球迷掃購一空。

另外，球團面對這位世界級球星的到來也毫不馬虎，保母車行經巴黎街頭時不但安排大量警力騎乘重型機車開道，下車時也安排數名保鑣將梅西僅僅圍成一圈，彷彿總統出巡般，影片也被群眾上傳至社群網站，令人嘖嘖稱奇。

梅西 社群網站 巴黎聖日耳曼

上一則

足球／從對手變情人 美澳銅牌戰後兩人熱吻照引熱議

延伸閱讀

足球／梅西薪水好貴 大巴黎恐賣姆巴佩

足球／梅西薪水好貴 大巴黎恐賣姆巴佩
足球／梅西也穿30號 NBA柯瑞：兄弟品味不錯

足球／梅西也穿30號 NBA柯瑞：兄弟品味不錯
天價搶簽梅西 法甲聖日耳曼老闆是卡達財團

天價搶簽梅西 法甲聖日耳曼老闆是卡達財團
影／梅西抵法國亮相會球迷 已穿上「巴黎」T恤

影／梅西抵法國亮相會球迷 已穿上「巴黎」T恤

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

2021-08-09 04:45
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

2021-08-06 23:31
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
美國女子排球隊8日拿下東京奧運金牌，球員們開心慶祝。(路透)

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

2021-08-08 03:40
東京奧運，美國隊在男子4x100米混合泳比賽中奪得金牌。美聯社

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

2021-08-04 12:59
跨欄金牌選手麥勞夫林脫下運動裝束也是超辣正妹一枚，因此獲得「跨欄女神」封號。(取材自Instagram)

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

2021-08-05 08:57

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼