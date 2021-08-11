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足球／梅西薪水好貴 大巴黎恐賣姆巴佩

體育新聞組／綜合報導
梅西將加盟聖日耳曼隊，抵達巴黎後在住宿飯店陽台向球迷揮手。（歐新社）
梅西將加盟聖日耳曼隊，抵達巴黎後在住宿飯店陽台向球迷揮手。（歐新社）

法甲巴黎聖日耳曼（PSG）宣布，足球巨星梅西（Lionel Messi）已與大巴黎簽署兩年合約，並有續約一年的選擇權。大巴黎發布的影片顯示，今年34歲的梅西將穿30號球衣。

英國《每日郵報》報導，在以3500萬歐元爭取梅西（Lionel Messi）加盟後，大巴黎（PSG）的薪資總額達到3億歐元，成為全球薪資總額最高的運動俱樂部。

在大巴黎之後排在第二位的是皇馬，皇馬的薪水總額為2.5億歐元，第三位是2.4億歐元的曼聯。梅西離隊後，巴薩的薪水總額降低到2.3億歐元，排在第四位。

全球薪資總額最高的10個運動俱樂部中，有7個是足球球團。非足球球團中，排名最高的是美國職業棒球大聯盟（MLB）的洛杉磯道奇隊，排在第五位，年薪總額為2.28億歐元。

也就因為球員薪資過高，西班牙《阿斯報》（Diario AS）報導，在引進梅西後，大巴黎必須要出售球員才能保持財政平衡。

報導指出，DNGG（法國國家管理控制局）負責審核法國各大球團的帳目，該機構表示，大巴黎要想保持帳目平衡，就必須出售球員以獲得1.8億歐元的收入。但到目前為止，大巴黎兜售球員的收入只有700萬歐元。

在此之前部分媒體曾報導，大巴黎將出售10位球員以籌集資金，其中包括伊卡爾迪（Mauro Icardi）、埃雷拉（Ander Herrera）、拉菲尼亞（Rafinha）等球星。

《阿斯報》認為，大巴黎最後可能不得不出售姆巴佩（Kylian Mbappé），這位球員的身價很高，而且一直拒絕續約。

此外，在梅西加盟後，將與內馬爾聯手，大巴黎的新賽季歐冠賠率躍升至第一位，力壓曼城和拜仁。

工人拆除巴塞隆納球場上梅西的海報。（Getty Images）
工人拆除巴塞隆納球場上梅西的海報。（Getty Images）

梅西 足球 PSG

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