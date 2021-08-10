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桌球／「林昀儒躋身頂尖」 美聯社：中國已無壓倒性優勢

聯合新聞網／綜合報導
台灣桌球好手林昀儒。（本報資料照片）
台灣桌球好手林昀儒。（本報資料照片）

東京奧運日前正式落幕，視桌球為「國球」的中國近期透過環球時報記者撰文透露，表示世界各國新生代好手人才輩出，「世界強敵越來越多，『乒乓天團』贏得並不輕鬆」。美聯社也指出，中國國家隊本屆奧運已不見過往壓倒性的優勢。

該文寫道，包括女子單打，男子單打準決賽上演球王樊振東與林昀儒的頂尖對決，激烈程度令人窒息，此外混雙部分更是爆冷輸給地主伊藤美誠／水谷隼組合，種種資訊透露中國的敵人從國內拓展至全世界，包括日本的張本智和、台灣的林昀儒以及德國雙雄奧恰洛夫、波爾。

林昀儒與混雙搭擋鄭怡靜都有在中國集訓的經驗，兩人曾至海南省陵水縣與中國國家隊共同進行一個半月的封閉式訓練，而來自日本的伊藤美誠與中國球員交流更加頻繁，曾說道：「中國隊隊員力量大、頭腦聰明，我能在訓練中學到很多，也有很大的提高和成長，很感謝能有一起和她們訓練的機會。」

文內也提到日本實行的「斷代計畫」，乃捨棄中生代選手，挑選年輕小將進行重點培養，其中又以張本智和、伊藤美誠等人最為出名，都是國際賽深具威脅性的好手，可見此計畫是成功的。

而相較日本的斷代計畫，中國的斷代則相對被動了點，本屆東奧男單金牌得主馬龍已經32歲，比新世代球王樊振東大了9歲，而曾被視作中生代的球員並未打出外界所期待的成績。

中國 日本 東京奧運

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