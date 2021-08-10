淚別巴薩 情定大巴黎？梅西：還在考慮

梅西對離開巴薩感傷莫名。（歐新社）

梅西 （Lionel Messi）正式收到巴黎聖日耳曼（PSG）的2年合約報價，但他表示尚未做出最後決定。

據了解，大巴黎向梅西提供一份為期2年的初步合約，稅後每年價值2500萬英鎊，這位6屆金球獎 得主及其經紀人正在仔細審視合約和考慮。

離開巴薩後，梅西還有另外兩個潛在選擇，但大巴黎仍最被看好能簽下他。

巴薩上周宣布梅西不會留隊，因為球團因「財務和結構障礙」而無法履行與梅西達成的新合約。

梅西本周將直接與大巴黎總教頭波切提諾（Mauricio Pochettino）就加入法國球團進行交談。

在8日的告別新聞發布會上，在被問及大巴黎是否會是他的下一支球隊時，梅西說：「依我的標準，這是一種可能性。」「我並沒有與任何人確認任何事情。我接到來自很多球團的很多電話，目前一切都尚未確定，但我們正在討論很多事情。」

據阿根廷專業體育刊物《奧萊報》（Olé）報導，在傳出離開巴薩後，大巴黎高層6日就與梅西團隊進行視訊會議 ，梅西的律師7日趕往巴黎。雙方8日繼續敲定合約細節，有很多條款要商定，工作量很大。

報導透露，大巴黎已為梅西預留好球團專屬私人客機，希望9日就能將梅西一家人從巴塞隆那直接帶到巴黎，並讓梅西接受體檢。

《奧萊報》也披露了梅西的合約內容，不同處在於合約年限為3年，年薪稅後4000萬歐元，外加一些獎金以及簽約費。