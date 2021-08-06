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足球／離開巴薩 梅西也覺得荒唐：不想與球迷不辭而別

體育新聞組／綜合報導
巴塞隆納俱樂部宣布不和梅西續約。（路透）
巴塞隆納俱樂部宣布不和梅西續約。（路透）

西班牙甲級聯賽名門球隊巴塞隆納宣布，將不和梅西(Lionel Messi)續約，不僅讓球迷感到震驚，連梅西本人也覺得荒唐且難過，因為他不想和巴薩球迷不辭而別。

西班牙世界體育報報導，據梅西的身邊人士透露，這位阿根廷巨星在幾周前就與俱樂部達成續約協議，並抵達巴塞隆那準備簽約，沒想到突然出現這樣的反轉。

梅西不想和巴薩球迷不辭而別，但目前他不會公開露面，他想先接受現實，然後評估接下來要怎麼做。西班牙每日體育報則說，梅西目前不會和其他任何俱樂部接觸，因為他確信自己最終會完成續約。

梅西的父親原本已抵達巴塞隆納準備簽約，沒想到球團主席拉波塔（Joan Laporta）告知，由於西甲的「財務和結構性障礙」，巴薩本賽季無法為梅西完成註冊，梅西可以去尋找新東家。

而梅西的身邊人士已經告知拉波塔，梅西本人有意願繼續進一步降薪，以便俱樂部有空間在西甲為他註冊。

就在足壇開始揣測梅西會落腳哪個豪門球隊，阿根廷各球隊似乎也懷著「有夢最美」的心情，希望能延攬到這位大咖球星，不過考量到財務現實，梅西若真的回到祖國球隊，不啻是更大震撼彈。

阿根廷「號角報」（Clarin）推想，法甲大巴黎最有可能獲得青睞，因為大巴黎的卡達老闆多年來一直向梅西招手，加上梅西放眼明年在卡達舉行的世界杯，因此可能會繼續待在歐洲球隊。

梅西 西甲

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