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足球／西甲作梗 梅西確定離開巴薩

體育新聞組／綜合報導
梅西為巴薩奪冠，此景不再。（路透）
梅西為巴薩奪冠，此景不再。（路透）

足球豪門巴薩宣布，由於與西甲聯賽支出規則相關的「財務和結構性障礙」，與足球巨星梅西（Lionel Messi）的新合約談判失敗，梅西將離隊。

巴薩表示，球團和梅西原本都已同意合約條款，並打算在5日簽署協議。但這筆交易受阻，因為西甲規定限制了球團量入為出的金額。

《紐約時報》報導，根據西甲規定，巴薩必須削減大約2億元的總薪資才能留住梅西。但這是個不切實際的數字，巴薩能留住梅西的唯一方法就是西甲開放特例。但西甲執行主席特巴斯（Javier Tebas）在7月表示，這是不可能的。

此舉可能會對西甲造成重傷害，因為梅西往往能左右戰績。

34歲的梅西在13歲時就經由巴塞羅那足球俱樂部的青年計畫La Masia簽約。自2004年至今，他一直為這支頂級球隊效力。

在他合約期間，創紀錄地贏得6次表彰全球最佳足球員的金球獎。他上次獲得該獎項是在2019年。

梅西最近一份合約在2017年簽署，價值6.75億元。

巴薩球團表示：「雖然球團和梅西已經達成協議，並且雙方5日都明確打算簽訂新合約，但由於西甲對球員註冊的規定，合約無法簽署。」「因此，梅西將不會留在巴薩。」「雙方都對此結果深表遺憾。」

巴薩補充說：「球團衷心感謝梅西的貢獻，並祝福他在未來的個人和職涯一切順利。」

據了解，梅西7月與巴薩達成一份為期5年的口頭續約協議，新條款包括減薪50%。他之前合約於6月30日到期，因未能就續約條款達成協議，他於7月1日正式成為自由球員。

梅西是史上進球數最多的射手之一。根據足球統計網站FBRef.com資料，他保有在西甲攻入474球的歷史記錄。他還在歐冠聯賽踢進120球，僅次於前皇馬明星球員C羅（Cristiano Ronaldo）。

梅西 西甲 足球

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