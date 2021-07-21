我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

南京祿口機場爆群聚染疫 17人驗出新冠陽性

網球／ 大坂直美泳裝登封 爆論戰 與記者隔空交火

體育新聞組／綜合報導
大坂直美登上《運動畫刊》封面。（取材自推特）
大坂直美登上《運動畫刊》封面。（取材自推特）

日本網球女將大坂直美今年因「不擅面對媒體」為由推辭法網記者會，後被罰款後自曝其長期患有憂鬱症逕行退賽，然而知名媒體《運動畫刊》卻在近日刊登以她身著泳裝為主視覺的封面，引來外界論戰。

前世界球后大坂直美日前以「身心健康」為疑慮推辭了法國網球公開賽的記者會，隨後也自行宣布退賽，他自稱長期患有憂鬱症，之後也放棄了溫布頓網球公開賽的參賽權，目前正備戰即將在母國展開的東京奧運，並向外界宣告她有可能再次接受媒體參訪。

然而在近日，Netflix釋出了有關大坂直美的實境秀，內容包括她網球生涯的起步以及人生故事，還推出了自己的芭比娃娃，甚至穿著泳裝登上了《運動畫刊》的封面，這讓外界質疑她對鎂光燈的恐懼是否為真。

大坂直美登上《運動畫刊》封面。（取材自推特）
大坂直美登上《運動畫刊》封面。（取材自推特）

前脫口秀主持人梅根凱利（Megyn Kelly）就於個人推特上批評，「別忘記大坂直美這段期間還曾登上《Vogue》封面和時代雜誌！」這讓大坂本人跳出來回應：「虧你還是名記者，如果你懂得查證，你會發現那都是去年拍攝的照片，結果你的第一個反應是上社群網站抨擊，做得好，梅根。」不過她隨後將這條推特刪除。

梅根凱利隨後仍繼續追擊，表示：「可憐的大坂直美，她在推特封鎖了我，表面上說自己有憂鬱症，卻公開拍了不少雜誌封面，承認吧！你只是不喜歡媒體問你無法控制的問題。」

大坂直美 梅根 憂鬱症

上一則

東奧／烏干達逃跑選手想在日本「申請難民」警局落淚

下一則

不跟進豐田 南韓三星如期播出東奧廣告

延伸閱讀

創造歷史 跨性別模特登運動畫刊封面

創造歷史 跨性別模特登運動畫刊封面

網球／大坂直美推第2隻芭比娃娃 幾小時就賣光

網球／大坂直美推第2隻芭比娃娃 幾小時就賣光
「退賽告白」登時代封面 大坂直美苦喊：運動員也是人

「退賽告白」登時代封面 大坂直美苦喊：運動員也是人
網球／備戰東奧 大坂直美考慮出席記者會

網球／備戰東奧 大坂直美考慮出席記者會

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09
張子宇高人一等。（取材自微博）

226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

2021-07-16 22:58
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
托麗赫斯克。（路透）

東奧／華裔選手大盤點 芝加哥游泳少女才18歲

2021-07-17 10:59

超人氣

更多 >
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危