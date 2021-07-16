福原愛絕情和「2個人有關」揭密童年嚴苛生活

福原愛。（取材自微博）

日本 前乒乓球后福原愛 與台灣 選手江宏傑離婚風波日前畫下句點，不過一舉一動仍備受關注，有日媒指出她未與母親同住，而是買了新豪宅要展開新生活，其友人透露是因為母女倆關係和一般母女不同，對她來說母親像是教練，而非心靈上可以依賴的對象，而她和病逝的父親關係也不緊密，日媒認為福原愛因為從小未擁有親情溫暖，致使如今可以長時間不和小孩見面。

福原愛自從農曆年前返回日本，至今已經超過半年沒見到2個孩子，當日本網友對於她能忍住思念之情，不與小孩相聚感到不解時，日本媒體《SEVEN》報導，主要原因可能和家庭關係有關。

報導中指出，福原愛3歲起便在母親的督促下練習桌球，就算哭了媽媽也是板著臉孔，相當嚴格，因此對福原愛來說媽媽更像是教練，而非可以撒嬌依賴的對象，最後演變成先前一個人返回東京，卻把母親留在台灣的狀況，甚至傳出買了獨棟豪宅不與媽媽同住。

此外，福原愛的父親也是嚴厲角色，父母離婚後，父親依舊想插手她的乒乓球事業，更慘的是，因為父親公司經營不善負債累累，當年才小學的她，竟要負責扛起重擔，一直到2009年她和哥哥決定，不再和父親來往，也因為從小家庭生活並不和睦溫情，日媒認為對她如今的態度多少有影響。