足球專欄／英格蘭3昏招 夢幻開局變噩夢

沒拿下冠軍，英格蘭隊凱恩落寞地走過獎杯前。（美聯社）

英格蘭猛將如雲，全隊身價高對手一截，溫布利球迷沸騰，兩分鐘破門夢幻開局。沒想到勝利當前，「勇敢的心」變「膽小的心」、「三獅」變小貓咪，最後兵敗點球大戰。英格蘭犯下的三個錯誤，最終將冠軍拱手讓給了義大利 。

賽前，英格蘭排出三中衛，企圖用兩個邊翼衛衝擊對手。沒想到幸福來得太突然，開場不到兩分鐘，正是邊翼衛特里皮爾（Trippier）和蕭（Shaw）的連線洞穿了義大利的大門，「It’s coming home」的口號看來就要成真了。

此時，英格蘭犯下第一個錯誤：領先後陣型太後撤，把控球權完全拱手讓出。英格蘭就像在門前停了一台大巴，所有人都退守得很深，前場只留一個凱恩（Kane），打不出真正有威脅的反擊。不思再進一球的英格蘭，果然嘗到了苦果。

下半場，英格蘭繼續在門前築起城牆，只求卡好位置，甚至連對手在眼前帶球都不輕易搶斷。義大利全隊不設防壓上，對英格蘭狂轟濫炸，結果在第67分鐘，靠著角球製造禁區前的混亂，由後衛博努奇（Leonardo Bonucci）打進扳平的一球。這段期間，義大利的控球率高達70%。

遭扳平後，英格蘭犯下第二個錯誤：沒有積極搶攻，任由比賽拖進點球大戰。當時，義大利後防已露出疲態，英格蘭還有很大勝算。如果能善用凱恩的優勢，中路換上格拉利什（Grealish）與他做配合，兩邊搭配斯特林（Sterling）、薩卡（Saka）的速度衝擊，很有可能在點球大戰前取勝。

此時，兵疲馬困、板凳深度不夠的義大利想踢點球是可想而知；但兵強馬壯，八名鋒線球員身價高達3億歐元的英格蘭也奔著點球去，就只能說太懦弱了。

點球大戰中，英格蘭犯下第三個錯誤：讓沒經驗的年輕球員承擔比賽結果。加時賽最後一分鐘，英格蘭換上了拉什福德（Rashford）、桑喬（Sancho），最後這兩人與罰第五點的薩卡（Saka）都沒進球，讓義大利拿下冠軍。拉什福德、桑喬整屆大賽上場機會不多，一來就要他們踢點球，這要承受多大的壓力；而薩卡今年才19歲，這是他職業生涯中第一次在正式比賽踢點球，就要在這種承擔國家榮耀的重大場合出場，簡直難以想像。