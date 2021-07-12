英格蘭歐國杯PK大戰 創英黛妃喪禮以來最高收視

英格蘭球迷在旅館大廳內觀看2020歐洲國家杯冠軍賽。美聯社

英格蘭昨晚在2020歐洲國家杯冠軍戰上，與義大利展開緊張的PK大戰，最後以輸球收場，但這場PK大戰吸引逾3000萬英國 民眾收看，創下1997年黛安娜王妃 喪禮以來的最高收視紀錄。

根據英國廣播公司（BBC），有3095萬人觀賞這場賽事最後的PK大戰，平均有2985萬人看完整場比賽。這場歐國盃決賽於倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，英義雙方以1比1結束正規賽及延長賽，最後以PK 大戰決定勝負。

英格蘭球迷、媒體及政治人物稱讚，英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）帶領的年輕球員在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 期間團結這個國家。英國已有近13萬人死於這場疫情，是病逝總數最高的西歐國家。

許多學校告訴孩童，他們今天可以晚點到校，以讓他們享受這場比賽。這場賽事於英國當地時間昨晚將近11點結束。

這場決賽是由公營BBC及商業頻道英國獨立電視台（ITV）共同轉播，有2500萬人透過BBC觀賽，有600萬藉由ITV收視。

BBC加上ITV的收視數字，創下1997年黛安娜王妃（Princess Diana）喪禮以來的最高收視紀錄。