英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

「生而為『英格蘭球迷』，真是上帝最殘忍的安排...。」2020歐洲國家杯足球賽，11日晚間終於在英國倫敦 的溫布利球場完成決賽。在120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利 ，驚心動魄地進入互射12碼罰球的PK大戰——原本夢想能在主場突破55年冠軍魔咒的英格蘭隊，竟連續射丟3球，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐洲杯的冠軍勝利。

藍衫軍（Azzurri）的歷史性勝利，自然讓義大利本土徹夜狂歡﹔從滿心期待變成再次心碎的英格蘭，則陷入了極為強烈的崩潰反高潮。儘管各方媒體與評論都認為「睽違55年再闖決賽」的表現，已讓三獅軍團（Three Lions）雖敗猶榮，但在球隊的表現之外，十多萬英格蘭球迷賽前的集體失控與暴亂失態——像是買不到票的數千球迷，竟對決賽場地溫布利球場發動「暴亂衝鋒」，直接突破圍牆與警察保安「強襲入場」。

數千失控球迷突破決賽保安防線，在場控維安上已是不可思議的危機失態；但類似的狀況卻也發生在湧入數十萬英格蘭球迷的倫敦市區，各種衝撞付費看球場地的暴力衝突與破壞，也讓足球以外的英國社會看傻了眼，就像是一夜之間回到了1980年代的「足球流氓世代」。

藍衫軍的歷史性勝利，自然讓義大利本土徹夜狂歡﹔從滿心期待變成再次心碎的英格蘭，則陷入了極為強烈的崩潰反高潮。（Getty Images）

雖然英格蘭球迷間的數十萬人嗨過頭，很快就在PK大戰失利、義大利人逆轉奪冠後，因敗仗的傷心失望而重歸冷靜。但針對3名罰丟12碼球的英格蘭年輕國腳，球迷社群間卻也出現了大量的仇恨與種族歧視的攻擊性言論，這不僅逼得英格蘭足總與足壇大佬們紛紛出面譴責這種「歧視性的找戰犯」失控，巨大期待所造成的敗戰壓力，或也將在英國引發新一波的足球社會問題。

義大利球迷開心慶祝。（歐新社）

英義兩隊 皆想歷史性勝利

英格蘭與義大利的歐洲杯決賽，對於兩國而言都具有歷史性的求勝動機——對洗盡鉛華、舉國重建的藍衫軍而言，本回的勝利不僅是睽違53年的史上第二座歐洲杯冠軍，也是義大利繼2006年世界杯冠軍、與同年夏天爆發的「義甲聯賽操縱裁判假球醜聞」重創足球界後，終能結束15年低迷沉浮的「復興象徵」。

但對英格蘭來說，2021年的歐洲杯決賽，不但是在倫敦的自家主場舉行，更是英格蘭國家隊自1966年英格蘭世界盃奪冠後，三獅軍團55年來第一次闖入決賽，能否以此突破半世紀的軟腳魔咒？憑藉著新星輩出的年輕陣容一舉致勝？也成為英格蘭上下瘋狂夢想，並希望藉此一舉掃去脫歐爭議、COVID-19一年疫情近13萬人死亡的社會陰霾。

比賽一開始，英格蘭的先發左後衛盧克．蕭（Luke Shaw），就在小禁區外延接獲隊友轉移傳球，一腳抽射破網得分，讓英格蘭在開賽1分58秒就取得了1：0的領先。之後整個上半場，先進球的英格蘭也一直採取穩守反擊，讓前鋒相對無力的義大利陷入追分泥沼。

英格蘭的穩健腳步，雖讓上半場比賽緊張有餘、刺激不足，但義大利總教練曼奇尼（Roberto Mancini）在中場休息時重新布置的戰術，卻讓下半場的義大利大舉加強了攻勢力度——英格蘭隊雖然能守住防線，但傳統上以「龜縮鐵桶」與「防守反擊」為風格的義大利，卻取得超過70%的控球權，無論持球時間與射門機會都占據了上風，最終究在下半場67分鐘時的禁區混戰時，憑著中後衛博努奇（Leonardo Bonucci）的門前撿漏，硬是把追成了1：1平手，強行把決賽拖入了30分鐘的延長賽。

（美聯社）

歐洲杯賽場上比賽激烈。（影片截圖）

然而義大利在扳平比分後，體能、身體對抗性與前場攻擊選手的板凳深度不足問題，卻也讓英格蘭得到了增壓反攻的機會。不過由於場地降雨溼滑，比賽節奏也因義大利的各種戰術性犯規而被有效破壞。因此90分鐘的正規賽與30分鐘的延長賽，還是無法突破1：1平手僵局，決賽自此也終於進入了極為殘酷、只能倚賴心態與運氣的「PK大戰」。

PK大賽 英格蘭罰丟三球

在5人決勝制的PK大戰中，義大利前鋒貝拉爾迪（Domenico Berardi）與英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），都順利地罰進第一球。但義大利第二順位、前鋒貝羅蒂（Andrea Belotti）的射門卻被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）神勇撲出，讓英格蘭一度取得了2：1的PK領先。

不料自此之後，三獅軍團的運勢竟急轉直下——英格蘭在延長賽最後時刻替補上場、專門要用於PK大戰的兩名年輕邊鋒——拉什福德（Marcus Rashford）與桑丘（Jadon Sancho）——竟然連續罰丟，拉什福德的射門打中門柱，桑丘則是直接被義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）飛身撲出。

雖然義大利的決勝罰球第5人——中場若日尼奧（Jorginho）——也意外失足罰丟致勝12碼，但英格蘭的第5名罰球手邊鋒薩卡（Bukayo Saka），射門卻再度被多納魯馬飛撲封殺，最終就讓義大利以3： 2贏下了PK大戰，於將近滿場的英格蘭球迷面前搶了2020歐洲杯冠軍。

數十萬英格蘭球迷湧進倫敦，但英國中央與倫敦市府的「疏導管控」卻從一早就被衝垮崩潰。（歐新社）

（路透）

英格蘭PK輸球的結果，也讓全國一片歡騰的熱血期待，瞬間在星期天的深夜裡凍結成絕望的無言。原本在倫敦街頭大鬧狂歡的數十萬球迷們，就這樣錯愕而沉默地留下滿地穢物，或是鐵青著臉鳥獸散，或者是醉倒在路邊痛苦哭泣。

「要當英格蘭的球迷，真的是種異常悲慘的絕望旅程...我們太熟悉這種從期望墜入絕望的故事了，哪一次不是這樣？每次大家都信心滿滿、大膽作夢，然後接下來就又要重新遭遇N次『夢想被蹂躪』的過程。」

一名傷心的英格蘭球迷，在倫敦街頭向《衛報》的記者如此哭訴。而同樣的情緒，也被英國王室派來的督戰代表——劍橋公爵一家，威廉王子、凱特王妃、年剛7歲的喬治小王子——共同見證，像是一臉失望的威廉王子就公開安慰了英格蘭隊員與球迷大眾，但也不免坦言：「用這種方式，以最小的差距結果錯失冠軍...這真的是最殘酷的大賽結局了。」

不過除了球場內的淚水與遺憾外，倫敦的「決賽之日」卻接連遭遇了多起難以想像的離譜管控疏失；賽後至今，激進球迷輿論針對英格蘭射丟PK的3名球員，更是出現了難以想像的種族歧視仇恨言論，極為失控地攻擊拉什福德、桑丘、薩卡3人的膚色、身家背景與「黑人身分」。

劍橋公爵一家，威廉王子、凱特王妃、年剛7歲的喬治小王子在場見證英格蘭隊輸球。（歐新社）

疏導管控 一大早就被衝垮

英國政府對於倫敦決賽的管控不當，主要聚焦在溫布利球場——根據英格蘭足協與歐洲足總的賽前協議，雖然正遭遇Delta病毒大流行（日增3萬5000人確診）的英國，但由於疫苗覆蓋率大、又已確定要在7月19日「全國大解封」，因此在7月11日的決賽安排，總數9萬人的溫布利球場，才開放了6萬球迷購票入場。

然而英格蘭睽違55年才終於打進決賽的「歷史性號召」，卻讓球迷們群起沸騰，除了決賽6萬張票瞬間賣光之外，黃牛票更炒作到單張5萬英鎊的天價。

到了比賽當天，數十萬英格蘭球迷也按照預期湧進倫敦，但英國中央與倫敦市府的「疏導管控」卻從一早就被衝垮崩潰——先是倫敦王十字車站...等幾個城際交通樞紐被人潮擠爆，邊搭車邊酒醉邊鬧事的球迷群，也開始與警方發生衝突，甚至開始騷擾交通路線上所及的「義大利餐廳」（有些根本不是義裔經營）。

之後，大批球們開始在特拉法加廣場、萊斯特廣場...等幾個地標區域「街頭開趴」，除了亂放煙火、拋扔酒精與垃圾之外，還有大量球迷衝撞「付費看球的派對廣場」，藉酒鬧事騷擾店家與家庭式球迷的觀戰權利。

「倫敦十幾年沒這樣了...一夜之間亂成這樣，清醒的人誰還敢出來安心看比賽？」

大批球們開始在特拉法加廣場、萊斯特廣場...等幾個地標區域「街頭開趴」，除了亂放煙火、拋扔酒精與垃圾之外，還有大量球迷衝撞「付費看球的派對廣場」，藉酒鬧事騷擾店家與家庭式球迷的觀戰權利。（路透）

由於比賽時間拖得很長，大家觀戰又非常投入，因此倫敦市區的街頭騷亂大多發生在「賽前白天」；但比較嚴重的狀況，則發生在決賽場地溫布利——儘管各級政府與警方不斷呼籲「沒有門票的球迷，切莫群聚在球場外圍」，但仍有喝了酒的數萬球迷硬是要前進溫布利賭個運氣。

暴走衝鋒 數千人亂入場館

雙方一開始只是在球場外包圍僵持，但隨著酒精越喝越多、沒門票的球迷越聚越多，在開賽前1小時左右，竟然就有數千球迷發動「暴走衝鋒」，直接憑著人數與拳頭輾壓球場保安與戒備警力，再用鐵欄拒馬搭乘「翻牆天梯」——就這樣數千人衝刺亂入，趁亂「免費」闖入了高度戒備且人潮群聚的決賽球場。

由於歐洲杯決賽是最高級別的頂尖賽事，無論是防止病毒群聚、人數超載造成致命踩踏、甚至是反恐怖攻擊的維安等級，都有極其嚴格與敏感的安檢規範，因此「衝進數千暴走球迷」的狀況，主辦單位照理來講應該極刻封鎖場館，甚至考慮延賽清檢與疏散。

但英國政府、英足總與溫布利球場方面，第一時間卻是「對外否認有大量球迷非法闖入」，直到社群網路上開始流傳「球迷衝撞進球場」的影片後，主辦單位才承認「確實有意外」，並正在排除「沒有持票的非法入場球迷」。

England fans fighting each other at Wembley before the Euro 2020 final tonight! #Euro2020 pic.twitter.com/hLpIhQmZ5U — Casual Ultra (@thecasualultra) July 11, 2021

但這數千人真的有被趕出去嗎？英國《獨立報》的現場記者雷迪（Melissa Reddy）的目擊證詞，就與官方的公告完全相反：

「暴走硬闖的上千球迷不僅塞滿了逃生通道、緩衝迴廊，他們還占據了身障球迷保留席，連媒體採訪席也都被卡滿——許多買票的球迷入座前才發現，自己的位置已經被暴力入侵者強占？但保安與警察卻無能為力。買票的座位被搶走，小朋友們都嚇壞了，現場一切都失控了，很不安全。」

假設入侵球迷中，有恐怖份子或攜帶武器者，在擠爆的球場裡，英國警方該怎麼辦？更何況除了球場觀眾席上的鬥毆逮捕外，這些非法入場的球迷也都沒有遵循官方的防疫檢查——沒有任何快篩或疫苗文件，甚至連基本的體溫測量、身分登記都「全面破口」。

溫布利體育場的入侵事件，事實上應該是英國體壇近20年最嚴重的球場管控疏失，但隨後卻被英格蘭的悲壯失利，而沒有成為公眾輿論第一時間檢討譴責的驚駭焦點——畢竟現場只要一個錯誤，就有可能造成大規模死傷的安全破口，甚至是如同1989年造成96人被踩踏窒息致死的「希爾斯堡慘案」一樣，釀成不可收拾的慘烈悲劇。

溫布利體育場的入侵事件，事實上應該是英國體壇近20年最嚴重的球場管控疏失。（路透）

想抓戰犯 「種族歧視」攻擊

除了球場管控嚴重疏失之外，針對PK失手的3名英格蘭黑人球員，社群網路上也很快出現了「種族歧視」的針對性攻擊。雖然敗戰後的不理性球迷反應，在世界各國都是常見的「抓戰犯」行為。但在英格蘭足球的語境下，本回遭遇歧視攻擊的3名年輕選手，在國家隊的比賽之前就一直是激進球迷組織「長期霸凌」的針對對象。

在3名選手中，社會聲量最大、但也被惡意攻擊最嚴重者，即是效力於曼聯的前鋒拉什福德——但作風謙和的他，之所以被極端球迷霸凌憎惡，並不總起因於場上表現，而更與他在場外的「政治倡議」有關。

在新冠肺炎（COVID-19）的疫情一年中，貧戶出身、深知兒童窮困與飢餓之苦的拉什福德，曾成功號召起「學童午餐銀行」的社會互助倡議，並成功施壓英國首相強生與保守黨讓步，對那些仰賴校園營養午餐過活的百萬貧童，提出更長期的食物支援與物資救濟。

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拉什福德的社會運動雖然成功地填飽了百萬學童的肚子，但後續所掀起的政治波瀾，卻讓他被捲入了一連串的政治鬥爭與政壇抹黑事件。自此之後，針對他與同輩選手的社群歧視攻擊，也快速擴散成匿名失控的仇恨運動。

針對選手們遭遇的歧視攻擊，英格蘭國家隊的教練、隊友、與退休球星前輩們也都很快地挺身而出，呼籲球迷們應該恢復理性，「這些差一步創下歷史的年輕小將們，還有大好未來，他們今年的表現值得我們的掌聲。」

隨著疲憊的熱情過後，溫布利的傷口會持續多久？面對2022年11月的卡達世界杯，英格蘭因期待變失望而肇生的社會問題，會是一時失控？還是為三獅軍團的新星世代種下壓力的社會不安因子？在大賽狂熱之後的不安與驚駭，比賽結束後才正要開始。

（路透）