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歐洲杯／義大利PK大戰擊敗英格蘭 睽違53年奪冠

體育新聞組／綜合報導
義大利拿下歐洲杯冠軍。（路透）
義大利拿下歐洲杯冠軍。（路透）

歐洲杯決賽英格蘭主場迎戰義大利，雙方鏖戰至延長賽結束仍以1：1不分上下，最後PK大戰英格蘭竟然連三球不進，義大利驚險3：2勝出，繼1968年之後再捧一座歐州杯冠軍。

這場終極決戰在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，除了英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate）親臨觀戰，「足球金童」貝克漢（David Beckham）、唯一在世界杯冠軍賽中上演帽子戲法的赫斯特（Geoff Hurst）爵士、一代名模凱特摩絲（Kate Moss）與好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）等名流也現身場邊。

上半場才進入到第2分鐘，「三獅軍團」英格蘭在「藍衫軍」義大利開角球後發動反快攻，後衛蕭（Luke Shaw）左路接獲隊友特里皮爾（Kieran Trippier）一記吊傳，球一落地反彈隨即左腳勁射，攻進他在國際賽的第一球，義大利措手不及，現場英國球迷陷入瘋狂狀態。

蕭在開賽1分57秒即破網，創下歐洲杯決賽史上最快的入球紀錄。（路透）
蕭在開賽1分57秒即破網，創下歐洲杯決賽史上最快的入球紀錄。（路透）

蕭在開賽1分57秒即破網，創下歐洲杯決賽史上最快的入球，先前的紀錄是1964年西班牙中場佩雷達（Chus Pereda）在開賽5分17秒進球。

下半場義大利加強進攻，一次自由球和門前左側射門均功虧一簣，小基耶薩在62分鐘起腳也被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）擋下，但積極反攻的努力得到回報，後衛博努奇（Leonardo Bonucci）於第67分鐘在門前用左腳將彈柱球踢入，將比數扳成1：1。

這一球讓34歲又71天的博努奇成為歐洲杯冠軍戰史上最老的進球選手。

儘管義大利在下半場表現較優，但在平手後也無力再建功，90分鐘踢完兩隊1：1平分秋色，必須加時續戰。經過30分鐘延長賽，雙方依舊無所獲，只能各派5人以PK大戰一決高下。

雙方第一球都順利踢進，但義大利第2球的貝羅蒂（Andrea Belotti）被撲出，隨後英格蘭馬奎爾（Harry Maguire）也進。暫時領一先一球的英格蘭，隨後竟然三連不進，拉什福德（Marcus Rashford）中柱，桑喬（Jadon Sancho）和薩卡（Saka）都被撲出，義大利以3：2驚險獲勝，繼1968年之後再度封王。

義大利 凱特 英國

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