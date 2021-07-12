歐洲杯／英3非裔球員未踢進PK被「歧視辱罵」 足總譴責

英格蘭國家隊在2020歐洲盃決賽中輸給義大利後，英國足總發表聲明譴責社群媒體上一些針對英格蘭球員的「種族主義辱罵」，警方也已對類似行為展開調查。(路透)

英格蘭國家隊在2020歐洲盃決賽中輸給義大利後，英國足總（The Football Association）發表聲明譴責社群媒體 上一些針對英格蘭球員的「種族主義 辱罵」，警方也已對類似行為展開調查。

英格蘭國家隊在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）與義大利鏖戰120分鐘、最終在PK大戰以2比3輸掉比賽，其中包括拉什福德（Marcus Rashford）、桑喬（Jadon Sancho）和薩卡（Bukayo Saka）等3名球員在點球大戰中未能順利踢進，3人也都成為種族主義辱罵的目標。

英格蘭國家隊的官方推特發表一份聲明表示「我們感到厭惡、我們球隊今年夏天為這件球衣象徵的國家付出一切，卻在網上遭受歧視 性的辱罵」。

英國足總也聲援，稱「英國足總強烈譴責一切形式的歧視，並對社群媒體上針對我們一些英格蘭球員的種族主義歧視感到震驚」，並強調「我們非常清楚這種令人作嘔的行為背後的任何人都不被歡迎，我們將竭盡全力支持受影響的球員，同時敦促對任何負責的人進行最嚴厲的懲罰」。

英國警方也發推表示「我們知道在#Euro2020（歐洲盃）決賽之後，社群媒體上出現一些針對足球運動員的攻擊和種族主義留言，這種歧視是完全不可接受、不被容忍，也會受到調查」。

英格蘭國家隊的官方推特發表一份聲明表示「我們感到厭惡、我們球隊今年夏天為這件球衣象徵的國家付出一切，卻在網上遭受歧視性的辱罵」。(取材自推特)

謝菲爾德（Sheffield）前市長馬吉德（Magid Magid）也聲援國家隊球員，稱「我看到這些幫助英格蘭睽違55年進到首次大型錦標賽決賽的才華橫溢的年輕球員遭受的種族主義辱罵是卑鄙和令人作嘔的，如果沒有他們，英格蘭就不會取得現在的成就，他們值得我們所有的愛和支持」。